Комплекс ПВО для защиты Москвы развернули прямо на мусорной свалке. Военные живут там же — видео 7 июля, 16:53 Кроме ЗРПК Панцирь-С1, на свалке заметили также РЛС разведки и целеуказания П-18−2 Прима (Фото:Скриншот видео The Insider)

На территории законсервированного мусорного полигона Саларьево в Новой Москве заметили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.

Об этом рассказало издание The Insider, опубликовав соответствующее видео, снятое со стороны станции метро Филатов луг на Сокольнической линии.

Как сообщается, объекты ПВО начали появляться там с февраля 2023 года. Сначала на свалке развернули лишь радиолокационную станцию разведки и целеуказания П-18−2 Прима, однако сейчас там появились дополнительные объекты, в частности указанный ЗРПК, бытовки для обслуживающих его военных, канистры с топливом и БК.

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«Периодически военные операторы переводят ЗРПК в боевое положение, это видно по вращению радара и движению зенитных пушек», — говорится в сообщении.

Насколько комфортно российским военным нести дежурство на мусорной свалке, можно только догадываться.