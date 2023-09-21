«Дуда в Миротворце». Пропаганда РФ попыталась сыграть на зерновом споре Украины и Польши, но снова облажалась 21 сентября, 16:58 Обман россиян об Анджее Дуде «в Миротворце» быстро раскрылся (Фото:Jakub Szymczuk/REUTERS)

Российские пропагандисты распространили в соцсетях фейк о том, что президента Польши Анджея Дуду якобы внесли в черный список центра Миротворец, но снова облажались.

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Как утверждалось, главу союзного Украине государства обвинили в «акте гуманитарной агрессии» и «содействии захватчикам».

Фото: Скриншот/X

В подтверждение этому был опубликован поддельный скриншот, однако данная информационная провокация полностью провалилась, поскольку проверить, действительно ли Дуду внесли в базу Миротворца очень легко, просто введя его имя в поисковую строку.

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Фото: Скриншот/myrotvorets.center

Таким образом, столь примитивный обман был сразу же разоблачен.

Вероятно, россияне хотели использовать противоречия между Киевом и Варшавой по поводу экспорта сельскохозяйственной продукции, пытаясь убедить жадных на «зраду» пользователей соцсетей, что зерновой спор двух стран способен серьезно навредить их отношениям, что в итоге сыграло бы на руку РФ.

При этом уже в четверг, 21 сентября, стало известно, что Украина и Польша все же договорились найти совместное решение этого вопроса с учетом интересов обеих сторон.