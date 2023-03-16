Оккупанты пытаются подавить ВСУ женскими стонами. Снаряды, видимо, кончились — видео

16 марта, 14:19
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Оккупанты также пытаются запугать ВСУ аудиозаписями со звуками выстрелов (Фото:Скриншот НТВ)

Оккупанты также пытаются запугать ВСУ аудиозаписями со звуками выстрелов (Фото:Скриншот НТВ)

Из-за так называемого «снарядного голода» подавление противника огнем стало для российских оккупантов настоящей роскошью, из-за чего им приходится прибегать к иным методам воздействия.

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В частности, кому-то из руководства ВС РФ пришло в голову, что вместо настоящего огня, можно просто записать звуки выстрелов и транслировать их через динамики на специальной агитационной технике.

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Кроме того, пытаясь добиться психологического давления на бойцов ВСУ, россияне включают также женские стоны и детский плач, не стесняясь хвастаться этим в своих пропагандистских сюжетах.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1636338657433989120?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

О том, что за год с начала полномасштабного вторжения РФ крики, взрывы и другие звуки войны стали для бойцов Сил обороны обычным делом и вряд ли способны деморализовать закаленных в боях защитников Украины, оккупанты, видимо, не подумали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российская пропаганда Война России против Украины

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