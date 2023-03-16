Оккупанты пытаются подавить ВСУ женскими стонами. Снаряды, видимо, кончились — видео 16 марта, 14:19 Оккупанты также пытаются запугать ВСУ аудиозаписями со звуками выстрелов (Фото:Скриншот НТВ)

Из-за так называемого «снарядного голода» подавление противника огнем стало для российских оккупантов настоящей роскошью, из-за чего им приходится прибегать к иным методам воздействия.

В частности, кому-то из руководства ВС РФ пришло в голову, что вместо настоящего огня, можно просто записать звуки выстрелов и транслировать их через динамики на специальной агитационной технике.

Видео дня

Кроме того, пытаясь добиться психологического давления на бойцов ВСУ, россияне включают также женские стоны и детский плач, не стесняясь хвастаться этим в своих пропагандистских сюжетах.

О том, что за год с начала полномасштабного вторжения РФ крики, взрывы и другие звуки войны стали для бойцов Сил обороны обычным делом и вряд ли способны деморализовать закаленных в боях защитников Украины, оккупанты, видимо, не подумали.