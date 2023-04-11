Россияне выдают Санкт-Петербург за «восстановленный» Мариуполь 11 апреля, 17:32 На обнародованном видео запечатлен жилмассив «Ветер перемен» в Санкт-Петербурге (Фото:Скриншот с Twitter)

Адепты так называемого «русского мира» начали распространять в соцсетях один из самых позорных фейков об уничтоженном ими Мариуполе.

Речь идет о видео с якобы «восстановленными» районами города, которые армия РФ в ходе своего полномасштабного вторжения буквально сравняла с землей.

Фото: Скриншот с Twitter

При этом вместо Мариуполя на обнародованных кадрах оказался запечатлен жилмассив Ветер перемен в Санкт-Петербурге, на что сразу же обратили внимание пользователи соцсетей, в том числе сами же россияне, шокированные тем, что кремлевский режим пытается их одурачить настолько топорным фейком.

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В свою очередь украинцы, ничуть не удивленные цинизмом российской пропаганды, констатируют ее деградацию до какого-то беспрецедентного уровня.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter