Россияне выдают Санкт-Петербург за «восстановленный» Мариуполь

11 апреля, 17:32
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На обнародованном видео запечатлен жилмассив «Ветер перемен» в Санкт-Петербурге (Фото:Скриншот с Twitter)

На обнародованном видео запечатлен жилмассив «Ветер перемен» в Санкт-Петербурге (Фото:Скриншот с Twitter)

Адепты так называемого «русского мира» начали распространять в соцсетях один из самых позорных фейков об уничтоженном ими Мариуполе.

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Речь идет о видео с якобы «восстановленными» районами города, которые армия РФ в ходе своего полномасштабного вторжения буквально сравняла с землей.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter

При этом вместо Мариуполя на обнародованных кадрах оказался запечатлен жилмассив Ветер перемен в Санкт-Петербурге, на что сразу же обратили внимание пользователи соцсетей, в том числе сами же россияне, шокированные тем, что кремлевский режим пытается их одурачить настолько топорным фейком.

Видео дня

https://twitter.com/HSkelsen/status/1645665616869699584
https://twitter.com/VerteuilAde/status/1645688613160599552
https://twitter.com/pictureladyjan/status/1645722673417158656
https://twitter.com/JRobur/status/1645678203824996354

В свою очередь украинцы, ничуть не удивленные цинизмом российской пропаганды, констатируют ее деградацию до какого-то беспрецедентного уровня.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Соцсети Фейк Российская пропаганда Война России против Украины

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