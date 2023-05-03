Безопаснее, чем в РФ. Россиянам пришлось перенести шествие «Бессмертного полка» в Африку — видео

3 мая, 10:16
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«Восторг» местного населения от данной акции словами не передать (Фото:Скриншот видео Ars7513/Twitter)

«Восторг» местного населения от данной акции словами не передать (Фото:Скриншот видео Ars7513/Twitter)

Из-за страха перед контрнаступлением ВСУ в РФ отменили шествия так называемого «Бессмертного полка» по всей территории страны, решив перенести его в Африку.

В частности, как сообщает кремлевская пропаганда, отличным местом для проведения акция россиянам показалась Демократическая республика Конго.

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Как видно на обнародованном в соцсетях видео, по одной из улиц столицы страны Киншасы прошли несколько десятков человек с портретами «ветеранов», красными знаменами советского тоталитарного режима, триколорами страны-террориста РФ и, конечно же, главными символами рашизма — георгиевскими ленточками.

Видео дня

Фоном всего этого сюрреалистического действа стала песня «Катюша».

https://twitter.com/Ars7513/status/1653499176880074752
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Стоит отметить, что, кроме шествия «Бессмертного полка» в самой РФ, россиянам пришлось отказаться и от традиционного военного парада на 9 мая, чтобы, как объяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, «не провоцировать» украинцев.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Африка Россияне Российская пропаганда Демократическая Республика Конго Война России против Украины

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