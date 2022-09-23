«Деда забрали. Он, кстати, почти незрячий». Подборка абсурдных и смешных постов россиян о мобилизации в РФ 23 сентября, 20:01 А что случилось? (Фото:Twitter)

21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины. Через несколько минут после выступления кремлевского диктатора россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван. В соцсетях граждане РФ устроили истерию, а НВ собрал самые смешные посты и видео.

Одним из скриншотов поделился журналист Николай Матвийчук. «Ожидайте боевых пенсионеров».

Офицер ВСУ Анатолий Штефан поделился в своих соцсетях видео с пьяным «подкреплением» армии РФ.

Видео дня

А вот хороший план для россиян. Правда есть нюанс.

«Ну что поделаешь? Фортуна повернулась к нему другой стороной».

Когда не сильно поняла, как подобрать музыку для тиктока.

А здесь песня уже подобрана.

И танец подходящий.

Драматичненько.

Фото: Twitter

Хемингуэя попросили написать самую забавную историю одним предложением:

Ну и песенка.

Объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация граждан РФ на войну против Украины буквально с первых дней превратилась в настоящий фарс. Ранее в соцсетях начали публиковать видео, на которых сотрудники военкоматов обращаются с резервистами, как со скотом.

Однако, судя по поведению самих мобилизованных, многие из них другого отношения к себе просто не заслуживают. Причиной тому, ожидаемо, становится алкоголь.

Распитие спиртного у них начинается еще до получения повестки и продолжается практически всю дорогу к пункту сбора, из-за чего некоторые резервисты даже не понимают, куда они едут.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.