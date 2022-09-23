«Деда забрали. Он, кстати, почти незрячий». Подборка абсурдных и смешных постов россиян о мобилизации в РФ

23 сентября, 20:01
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А что случилось? (Фото:Twitter)

А что случилось? (Фото:Twitter)

21 сентября Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины. Через несколько минут после выступления кремлевского диктатора россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван. В соцсетях граждане РФ устроили истерию, а НВ собрал самые смешные посты и видео.

Одним из скриншотов поделился журналист Николай Матвийчук. «Ожидайте боевых пенсионеров».

https://www.facebook.com/NickMatviichuk/posts/pfbid037zBqQE4pB6eibvDgxtVxGPWkB29SXXtMPs5xybPDz3snysmgfxbFd4ngnJFQWU9Ul

Офицер ВСУ Анатолий Штефан поделился в своих соцсетях видео с пьяным «подкреплением» армии РФ.

Видео дня

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1573243688268042240

А вот хороший план для россиян. Правда есть нюанс.

https://twitter.com/alyona_chikiris/status/1573262455953817605
https://twitter.com/cynicarea/status/1572488789381230594

«Ну что поделаешь? Фортуна повернулась к нему другой стороной».

@foxless_

♬ оригінальний звук - Новини Тернополя

Когда не сильно поняла, как подобрать музыку для тиктока.

@stellxxxcl

♬ оригинальный звук - стеллихслихили

А здесь песня уже подобрана.

@valqwd Я в шоке.. #рекомендации #врек #агб #люблювас #valqwd ♬ som original - davi

И танец подходящий.

@donate_is_free дерьмо#путинхуйло #путинхуйлище #россия#украина#мир#абг ♬ оригинальный звук - донаты бесплатно💚

Драматичненько.

@nika.nike_ просто хочется сдохнуть. #путинхуйлище #ненавижуправительство #правительствохуйня #путинговно ♬ оригинальный звук - лю санька♡
Twitter
Фото: Twitter

Хемингуэя попросили написать самую забавную историю одним предложением:

https://twitter.com/JohnnyTalkToYou/status/1572478087056752640

Ну и песенка.

@vitomix Тут важливо дослухати 😁 #україна #ukrainemusic #мобилизация ♬ оригинальный звук - VITOMIX

Объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация граждан РФ на войну против Украины буквально с первых дней превратилась в настоящий фарс. Ранее в соцсетях начали публиковать видео, на которых сотрудники военкоматов обращаются с резервистами, как со скотом.

Однако, судя по поведению самих мобилизованных, многие из них другого отношения к себе просто не заслуживают. Причиной тому, ожидаемо, становится алкоголь.

Распитие спиртного у них начинается еще до получения повестки и продолжается практически всю дорогу к пункту сбора, из-за чего некоторые резервисты даже не понимают, куда они едут.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Россия Мобилизация Реакция соцсетей Российско-украинская война

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