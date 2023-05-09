Обман быстро раскрылся. Россияне опозорились фейковым видео с красным знаменем над Рейхстагом

9 мая, 10:25
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На самом деле на здании лишь три флага Германии и один ЕС (Фото:Скриншот видео nexta_tv/Twitter)

На самом деле на здании лишь три флага Германии и один ЕС (Фото:Скриншот видео nexta_tv/Twitter)

Кремлевская пропагандистская машина накануне 9 мая решила порадовать свой «глубинный народ» новостью о том, что над Рейхстагом снова развевается советское знамя победы.

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Проблема состояла лишь в том, что власти Берлина подобные провокации не приветствуют, поэтому россияне решили его хотя бы «пририсовать» на видео.

При этом, чтобы сделать этот фейк более «правдоподобным», в соцсетях было обнародовано сразу несколько фальшивых видео, снятых с разных ракурсов, на которые была наложена немецкая речь с комментариями «очевидцев».

Видео дня

https://twitter.com/nexta_tv/status/1655635895570055170
https://twitter.com/prof_preobr/status/1655577358835884033
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Впрочем, подлог довольно быстро раскрылся, обернувшись для РФ очередным позором, поскольку на видео отреагировали в бундестаге, заявив, что никакого красного флага на здании никто не вывешивал.

«Нет, это не соответствует действительности. У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг Евросоюза», — подчеркнули в пресс-службе немецкого парламента.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Германия Фейк Берлин Российская пропаганда 9 мая День победы Рейхстаг

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