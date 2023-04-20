Хуже «Ника и Майка». Россияне опозорились с «перехватом радиопереговоров западных наемников», якобы критикующих ВСУ — видео 20 апреля, 15:40 Голоса на аудиозаписи говорят с ужаснейшим российским акцентом (Фото:Скриншот видео Gulli_ver_sn/Twitter)

Россияне начали распространять в соцсетях фейк с якобы радиоперехватом разговора добровольцев из стран Запада, воюющих с РФ на стороне Украины.

И если текстовая версия «переговоров иностранных наемников» теоретически могла бы убедить хотя бы наиболее доверчивых жертв кремлевской пропаганды, то их аудиоверсия не выдерживает никакой критики.

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Пользователи сразу же обратили внимание на ужаснейший российский акцент звучащих на записи голосов, отметив, что по уровню своего исполнения данная фальшивка не дотягивает даже до знаменито фейка с «Ником и Майком» от белорусского диктатора Александра Лукашенко.

«Опять эти безмозглые дебилы дают не те координаты… Они них*я определить не могут без нас. Парни, бл*, гибнут… Украинцы них*я не умеют. Без нас бы давно бы подохли уже», — говорится в псевдоперехвате, целью которого, вероятно, является попытка россиян оправдать свой провал в Украине противостоянием с «войсками НАТО».