Хуже «Ника и Майка». Россияне опозорились с «перехватом радиопереговоров западных наемников», якобы критикующих ВСУ — видео

20 апреля, 15:40
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Голоса на аудиозаписи говорят с ужаснейшим российским акцентом (Фото:Скриншот видео Gulli_ver_sn/Twitter)

Голоса на аудиозаписи говорят с ужаснейшим российским акцентом (Фото:Скриншот видео Gulli_ver_sn/Twitter)

Россияне начали распространять в соцсетях фейк с якобы радиоперехватом разговора добровольцев из стран Запада, воюющих с РФ на стороне Украины.

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И если текстовая версия «переговоров иностранных наемников» теоретически могла бы убедить хотя бы наиболее доверчивых жертв кремлевской пропаганды, то их аудиоверсия не выдерживает никакой критики.

Видео дня

Пользователи сразу же обратили внимание на ужаснейший российский акцент звучащих на записи голосов, отметив, что по уровню своего исполнения данная фальшивка не дотягивает даже до знаменито фейка с «Ником и Майком» от белорусского диктатора Александра Лукашенко.

https://www.youtube.com/watch?v=ykY3M8i1MMY&t=14s
https://twitter.com/belteanews/status/1301943287083917313

«Опять эти безмозглые дебилы дают не те координаты… Они них*я определить не могут без нас. Парни, бл*, гибнут… Украинцы них*я не умеют. Без нас бы давно бы подохли уже», — говорится в псевдоперехвате, целью которого, вероятно, является попытка россиян оправдать свой провал в Украине противостоянием с «войсками НАТО».

https://twitter.com/Gulli_ver_sn/status/1648696183307530240
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Фейк Российская пропаганда Перехват Война России против Украины

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