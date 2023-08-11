«Мой донос». Россияне пишут настоящие заявления в шуточное приложение для «стукачей», чтобы сводить личные счеты

11 августа, 10:42
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Россияне успели написать в приложение уже около 100 реальных доносов (Фото:Скриншот видео DevChannel/YouTube)

Россияне успели написать в приложение уже около 100 реальных доносов (Фото:Скриншот видео DevChannel/YouTube)

Несмотря на свое необъяснимое стремление вернуться в советское прошлое, россияне, тем не менее, желают пользоваться всеми благами современной цивилизации.

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И даже для того, чтобы «стучать» друг на друга, вместо обыкновенной бумаги и ручки, им теперь подавай специальное приложение, чтобы можно было разрушать жизни окружающих буквально несколькими кликами.

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Иронизируя над этим, уехавший в Европу айтишнику из РФ Владимир создал пародийное ПО, назвав его «Мой донос».

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Однако, как сообщает Полигон медиа, шутка в итоге вышла из-под контроля, поскольку многие россияне ее не поняли и начали писать туда настоящие заявления, чтобы свести счеты со своими соседями, коллега и просто не понравившихся им людей.

«Если вбить в Google play запрос „донос“, будет предложено скачать приложение с очень похожим на госуслуги логотипом „Мой донос“. Несмотря на то, что в описании самого приложения указано, что оно не имеет отношения к госуслугам и органам власти и предназначено для развлечения, многие люди воспринимают приложение как серьезное — и начинают им пользоваться», — рассказали журналисты.

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https://www.youtube.com/watch?v=jHLTzjSKyIw&t=1s

В свою очередь Telegram-канале Можем объяснить, в распоряжении которого оказалась соответствующая база данных, опубликовал несколько показательных примеров:

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«Кричал своему сыну, что этот старый пид*р (скорее всего он имел в виду президента России) нас в Гаагу затянет».

«Почему эти ублюдки ходят по нашей земле, отправляйте их на СВО!».

«Прошу отправить Алексея на службу в СВО. Были попытки прислать две повестки, и он их игнорировал. Рекомендую прислать ему электронную повестку через госуслуги. Этот человек имеет боевой опыт в Чечне».

«Такой молодой, а уже против политики Путина, призывает всех русских сложить оружие в Украине и идти в плен! Куда вы смотрите?».

Всего же с запуска приложения было написано уже около 100 реальных доносов.

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По словам Владимира, он надеется, что благодаря его разработке такие обращения, так и не превратятся в итоге в уголовные дела, поскольку написавшие их российские «стукачи», на этом успокоятся.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Россияне Приложение Российская пропаганда Доносы Война России против Украины

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