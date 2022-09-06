«И это мы еще даже не начинали». Украинцы празднуют юбилей — 50 тысяч «хороших россиян»
Праздник близится! (Фото:Olena Shiyan/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество убитых оккупантов превысило 50 тысяч, как сообщает Генштаб ВСУ. Украинцы обсуждают праздничный юбилей, а НВ собрал последние посты и мемы.
Теперь вы знаете ответ на вопрос, сколько в мире хороших россиян.
Ну, и вечно можно смотреть на огонь, воду и видео от Генштаба ВСУ.
Министерство обороны Украины не могло пропустить юбилей.
Блогер Игорь Лаченков написал, что стало лучше. Будет еще лучше.
Общественный активист Сергей Стерненко поделился хорошей новостью с читателями.
Кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев все же нашел один минус.
Вы не представляете, какие красивые мемы подготовили украинцы. «Я хочу гораздо больше».
Праздник близится!
Не перепутайте.
Почему у женщины рядом точно такое же лицо?
Поедет домой в праздничной бумаге.
Вы рассмешили смешного! Получите 50 тысяч.
Россия напала на Украину 24 февраля. 6 сентября — 195-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отводу войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских кафиров находится только один областной центр — Херсон. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по составам РФ с боеприпасами и живой силой противника.
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