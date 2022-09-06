«И это мы еще даже не начинали». Украинцы празднуют юбилей — 50 тысяч «хороших россиян»

6 сентября, 17:34
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Праздник близится! (Фото:Olena Shiyan/Facebook)

Праздник близится! (Фото:Olena Shiyan/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество убитых оккупантов превысило 50 тысяч, как сообщает Генштаб ВСУ. Украинцы обсуждают праздничный юбилей, а НВ собрал последние посты и мемы.

Теперь вы знаете ответ на вопрос, сколько в мире хороших россиян.

Ну, и вечно можно смотреть на огонь, воду и видео от Генштаба ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/449200137139638/

Министерство обороны Украины не могло пропустить юбилей.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceU/status/1567085320981696512

Блогер Игорь Лаченков написал, что стало лучше. Будет еще лучше.

https://twitter.com/igorlachenkov/status/1567024653809422336

Общественный активист Сергей Стерненко поделился хорошей новостью с читателями.

https://twitter.com/sternenko/status/1567028140802822144

Кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев все же нашел один минус.

https://twitter.com/narik_aliev/status/1567027141849583617

Вы не представляете, какие красивые мемы подготовили украинцы. «Я хочу гораздо больше».

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid0XMhJhmvVewpSNHxwzSgGGPjm9oCUyGqMML3mTtFLg8PrrzBEZApUe2etuVESBdPel

Праздник близится!

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/pfbid02jGSyURirA79TToYDxWr3FDjLktjiCH3yHipeP19NpEQJHWrvkQsFouuHJPHa2EQ8l

Не перепутайте.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid0MN7nADYYo2JD3fNjrsdMmBjNDkMBicEoe9vuPcnj5YrBukouwgLAKQAyKQ8SehkNl

Почему у женщины рядом точно такое же лицо?

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid0oFkqiu9fsnAAydh9TfRVKbNqisKMmuTNfFv8xxgGUno49SGRdvHigkrAMoPxsTrYl

Поедет домой в праздничной бумаге.

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid0GF4nvxfZdb59Sujod1G2d7XdDmGC1rVnRvsqSNtyTo7GsxVHUqFpLGBn2DVZSrSnl

Вы рассмешили смешного! Получите 50 тысяч.

https://twitter.com/amazingcalf/status/1567033741305864192

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 сентября — 195-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отводу войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских кафиров находится только один областной центр — Херсон. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=PgiqqY-IcH0

ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по составам РФ с боеприпасами и живой силой противника.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Реакция соцсетей Российско-украинская война Генштаб ВСУ

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