«И это мы еще даже не начинали». Украинцы празднуют юбилей — 50 тысяч «хороших россиян» 6 сентября, 17:34 Праздник близится! (Фото:Olena Shiyan/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину количество убитых оккупантов превысило 50 тысяч, как сообщает Генштаб ВСУ. Украинцы обсуждают праздничный юбилей, а НВ собрал последние посты и мемы.

Теперь вы знаете ответ на вопрос, сколько в мире хороших россиян.

Ну, и вечно можно смотреть на огонь, воду и видео от Генштаба ВСУ.

Министерство обороны Украины не могло пропустить юбилей.

Видео дня

Блогер Игорь Лаченков написал, что стало лучше. Будет еще лучше.

Общественный активист Сергей Стерненко поделился хорошей новостью с читателями.

Кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев все же нашел один минус.

Вы не представляете, какие красивые мемы подготовили украинцы. «Я хочу гораздо больше».

Праздник близится!

Не перепутайте.

Почему у женщины рядом точно такое же лицо?

Поедет домой в праздничной бумаге.

Вы рассмешили смешного! Получите 50 тысяч.

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 сентября — 195-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отводу войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских кафиров находится только один областной центр — Херсон. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ переходят в контрнаступление на юге Украины и других направлениях, нанося удары по составам РФ с боеприпасами и живой силой противника.



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