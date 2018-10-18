Российские журналисты использовали фото украинского нардепа, чтобы проиллюстрировать гей-парад

Российские СМИ используют фотографии с украинских ЛГБТ-акций. Видимо, своих не хватает.

В заметке сайта Сибирь.Реалии (медиапроект Русской службы Радио Свобода) рассказывается про то, что власти Чукотки запретили ЛГБТ-активистам проводить гей-парады в регионе. Новость проиллюстрирована фотографией с киевского Марша равенства-2018 году, на которой изображен народный депутат Украины Сергей Лещенко.

На новость обратил внимание сам нардеп и опубликовал скриншот в своем Instaagram.

"Стал лицом ЛГБТ-сообщества Чукотки. Так что больше никаких анекдотов про чукчей", - отметил Лещенко.

Судя по поиску в Google-картинках, российские СМИ используют Лещенко для иллюстрации ЛГБТ-активистов достаточно часто.