18 октября 2018, четверг

Российские журналисты использовали фото украинского нардепа, чтобы проиллюстрировать гей-парад

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Сергей Лещенко стал лицом ЛГБТ-сообщества Чукотки

Сергей Лещенко стал лицом ЛГБТ-сообщества Чукотки

Российские СМИ используют фотографии с украинских ЛГБТ-акций. Видимо, своих не хватает.

В заметке сайта Сибирь.Реалии (медиапроект Русской службы Радио Свобода) рассказывается про то, что власти Чукотки запретили ЛГБТ-активистам проводить гей-парады в регионе. Новость проиллюстрирована фотографией с киевского Марша равенства-2018 году, на которой изображен народный депутат Украины Сергей Лещенко.

На новость обратил внимание сам нардеп и опубликовал скриншот в своем Instaagram.

"Стал лицом ЛГБТ-сообщества Чукотки. Так что больше никаких анекдотов про чукчей", - отметил Лещенко.

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Нарочно не придумаешь. Стал лицом ЛГБТ-сообщества Чукотки ???? Так что больше никаких анекдотов про чукчей ????

Публикация от Сергій Лещенко (@sergii_leshchenko)

 

Судя по поиску в Google-картинках, российские СМИ используют Лещенко для иллюстрации ЛГБТ-активистов достаточно часто.

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