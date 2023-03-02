Росгвардия «штурмовала» здание, в котором ее уже ждал пропагандист с камерой — видео 2 марта, 11:51 Оператор шел на «штурм» впереди росгвардейцев (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter/NV)

Чтобы хоть как-то повысить престиж российских силовиков, лишившихся за последний год какой-либо репутации, кремлевская пропаганда создает сюжеты, которые лишь еще больше усугубляют ситуацию.

В соцсетях появилось видео с так называемым «штурмом» здания, в котором якобы могли сидеть какие-то «диверсанты».

При этом снимавший это представление оператор бесстрашно шел впереди росгвардейцев, прямо на линии возможного огня.

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Более того, в какие-то моменты он оказывался в помещениях намного раньше силовиков, оставаясь для них совершенно «невидимым».

«Чисто!», — констатировал один из них, даже не заметив человека с камерой, в направлении которого как раз целился.

Поскольку никаких «злоумышленников» в доме в итоге не оказалось, в подтверждение того, что они там были, россияне достали из интуитивно обнаруженного ими схрона мешок гранат.