«Попали? Пз*ец». Росгвардия решила развлечь толпу, расстреляв ее холостыми патронами, но что-то пошло «не так» — видео

21 августа, 17:26
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Среди пострадавших в результате стрельбы оказался ребенок (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Среди пострадавших в результате стрельбы оказался ребенок (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

В подмосковном городе Электросталь росгвардейцы решили развлечь местных жителей показательным выступлением со стрельбой холостыми патронами, однако, как это часто бывает в РФ, все пошло не по плану.

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Соответствующее видео было распространено в местных пабликах.

Кроме того, что в результате стрельбы среди присутствовавших на мероприятии детей началась паника, судя по обнародованным кадрам, один ребенок получил ранение.

Видео дня

«Попали? Пз*ец. Скорее врача! Где врач?» — отреагировали на происшествие, вероятно, родители пострадавшего ребенка.

Также есть информация о женщине, которая во время данного «шоу» получила ранение щеки и челюсти.

В то же время, что именно стало причиной происшествия, боевые патроны, случайно оказавшиеся в магазине кого-то из росгвардейцев, или случайный отлет гильзы, не ясно.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Российские военные Подмосковье Росгвардия Стрельба Война России против Украины

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