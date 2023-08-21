«Попали? Пз*ец». Росгвардия решила развлечь толпу, расстреляв ее холостыми патронами, но что-то пошло «не так» — видео 21 августа, 17:26 Среди пострадавших в результате стрельбы оказался ребенок (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

В подмосковном городе Электросталь росгвардейцы решили развлечь местных жителей показательным выступлением со стрельбой холостыми патронами, однако, как это часто бывает в РФ, все пошло не по плану.

Соответствующее видео было распространено в местных пабликах.

Кроме того, что в результате стрельбы среди присутствовавших на мероприятии детей началась паника, судя по обнародованным кадрам, один ребенок получил ранение.

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«Попали? Пз*ец. Скорее врача! Где врач?» — отреагировали на происшествие, вероятно, родители пострадавшего ребенка.

У місті Елєктросталь під Москвою росгвардія влаштувала шоу, та відкрила вогонь по натовпу.



По ідеї набої мали бути холостими, але принаймні один виявився нормальним. Одного кацапа підстрелили.



Гарне шоу, продовжуйте



Елєктросталь також відоме тим, що там місяць тому мігранти… pic.twitter.com/SxnEmfKGSw — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) August 20, 2023

Также есть информация о женщине, которая во время данного «шоу» получила ранение щеки и челюсти.

В то же время, что именно стало причиной происшествия, боевые патроны, случайно оказавшиеся в магазине кого-то из росгвардейцев, или случайный отлет гильзы, не ясно.