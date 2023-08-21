«Попали? Пз*ец». Росгвардия решила развлечь толпу, расстреляв ее холостыми патронами, но что-то пошло «не так» — видео
Среди пострадавших в результате стрельбы оказался ребенок (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)
В подмосковном городе Электросталь росгвардейцы решили развлечь местных жителей показательным выступлением со стрельбой холостыми патронами, однако, как это часто бывает в РФ, все пошло не по плану.
Соответствующее видео было распространено в местных пабликах.
Кроме того, что в результате стрельбы среди присутствовавших на мероприятии детей началась паника, судя по обнародованным кадрам, один ребенок получил ранение.
«Попали? Пз*ец. Скорее врача! Где врач?» — отреагировали на происшествие, вероятно, родители пострадавшего ребенка.
Также есть информация о женщине, которая во время данного «шоу» получила ранение щеки и челюсти.
В то же время, что именно стало причиной происшествия, боевые патроны, случайно оказавшиеся в магазине кого-то из росгвардейцев, или случайный отлет гильзы, не ясно.