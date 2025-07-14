Пара нашла послание в море и с помощью соцсетей удалось разыскать авторов (Фото: Maharees Heritage and Conservation/Facebook)

На берегу моря в Скрагганском заливе в Ирландии обнаружили бутылку с посланием, которая была в океане более 13 лет. Через соцсети удалось найти автора письма.

Об этом 9 июля сообщило медиа The Guardian . Все началось в сентябре 2012 года.

Молодая пара из Канады, Анита и Брэд, имела романтическое свидание на острове Белл в Ньюфаундленде. В конце встречи они решили написала послание. Пара положила записку в бутылку из-под вина и бросила в воды Атлантического океана.

«Однодневное путешествие Аниты и Брэда на остров Белл. Сегодня мы насладились ужином, этой бутылкой вина и друг другом на краю острова», — говорилось в записке.

В послании также попросили тех, кто найдет бутылку, связаться с парой по указанному номеру телефона.

Романтическое послание пары, найденное в океане через 13 лет / Фото: Maharees Heritage and Conservation/Facebook

Эту записку нашли через 13 лет и более 3 тысяч километров. В июле 2025-го другая пара, Кейт и Джон Гей, обнаружила эту бутылку в бухте Скрагган на западе Ирландии, в графстве Керри. Пара прочитала послание, подняла бокалы за влюбленных и решили найти их.

Они сделали сообщение в Facebook и авторов романтического послания удалось разыскать. Как выяснилось, Анита и Брэд поженились в 2016 году. Это произошло через четыре года после того свидания с посланием.