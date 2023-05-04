Отобрал хлеб у Медведева. Рогозин признал, что ВС РФ не могут тягаться с ВСУ, призвав к ядерному удару — видео

4 мая, 14:13
Поделиться:
Чтобы притвориться, будто он где-то на фронте, Рогозин надел военную форму и взял автомат (Фото:NV)

Чтобы притвориться, будто он где-то на фронте, Рогозин надел военную форму и взял автомат (Фото:NV)

Бывший глава роскосмоса, а ныне один из череды кремлевских клоунов Дмитрий Рогозин отчаянно пытается напомнить о своем существовании.

Для этого он решил отобрать хлеб у своего коллеги, еще одного придворного шута Дмитрия Медведева, и также начал угрожать Украине ядерным ударом.

Читайте также:
Кремлевский алкоголик Медведев угрожает миру главной «скрепой» РФ. Ею оказалось ядерное оружие

Залечив свою задницу после ранения, полученного в результате удара по ресторану во временно оккупированном РФ Донецке, Рогозин, известный теперь как «мистер рваный туз», снова натянул на себя камуфляжную форму, и неожиданно признал, что российская армия не может тягаться с ВСУ в честном сражении, призвав предпринять более радикальные меры.

Видео дня

По его словам, без ядерного оружия остановить контрнаступление украинской армии просто не получится.

Читайте также:

Оккупанты уверены, что контрнаступление начнется ночью (Фото:Apocalypto321/Facebook) «Не паниковать!»: оккупантам раздали инструкции на случай контрнаступления ВСУ. Они им вряд ли помогут

«В соответствии с нашей доктриной, мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия. Она как раз для этого и существует. Это большой уравнитель, когда есть явное несоответствие в силах и средствах обычного вооружения в пользу противника. Лучшим методом для того, чтобы разрушить его наступление, применить ТЯО (тактическое ядерное оружие) с понятными последствиями, но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет», — заявил Рогозин.

https://twitter.com/mikailme/status/1654044169331982336
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия Ядерная угроза Дмитрий Рогозин Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X