Отобрал хлеб у Медведева. Рогозин признал, что ВС РФ не могут тягаться с ВСУ, призвав к ядерному удару — видео 4 мая, 14:13 Чтобы притвориться, будто он где-то на фронте, Рогозин надел военную форму и взял автомат (Фото:NV)

Бывший глава роскосмоса, а ныне один из череды кремлевских клоунов Дмитрий Рогозин отчаянно пытается напомнить о своем существовании.

Для этого он решил отобрать хлеб у своего коллеги, еще одного придворного шута Дмитрия Медведева, и также начал угрожать Украине ядерным ударом.

Залечив свою задницу после ранения, полученного в результате удара по ресторану во временно оккупированном РФ Донецке, Рогозин, известный теперь как «мистер рваный туз», снова натянул на себя камуфляжную форму, и неожиданно признал, что российская армия не может тягаться с ВСУ в честном сражении, призвав предпринять более радикальные меры.

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По его словам, без ядерного оружия остановить контрнаступление украинской армии просто не получится.

«В соответствии с нашей доктриной, мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия. Она как раз для этого и существует. Это большой уравнитель, когда есть явное несоответствие в силах и средствах обычного вооружения в пользу противника. Лучшим методом для того, чтобы разрушить его наступление, применить ТЯО (тактическое ядерное оружие) с понятными последствиями, но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет», — заявил Рогозин.