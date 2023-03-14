Оно того стоило! Семье убитого в Украине оккупанта разрешили посидеть за партой с его фото 14 марта, 17:14 Отец и тетя оккупанта искренне рады такой компенсации (Фото:Shtirlitz53/Twitter)

Может ли смерть родного человека вызывать улыбку у его близких? Как оказалось, в России возможно и не такое.

В одной из школ Читы Забайкальского края представили именную парту, посвященную учившемуся там военному преступнику Станиславу Куйдину.

Такой «чести» он был удостоен за то, что отправился «пушечным мясом» в Украину, где и был успешно утилизирован Силами обороны.

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Фото: edu-chita

На торжественную церемонию превращения российского солдата в парту были приглашены его отец и тетя, которым в качестве моральной компенсации разрешили немного за ней посидеть и даже сфотографироваться.

При этом, судя по выражениям их лиц, большего родственникам ликвидированного оккупанта и не надо. Ну, разве что пачку пельменей в придачу.

Фото: edu-chita

В дальнейшем сидеть за партой с мертвым российским военным придется пятиклассникам.