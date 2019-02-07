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Родили, но не спросили: индиец решил судиться с собственными родителями

Сегодня, 18:28
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Nihilanand/Facebook

Рафаэль Самуэль считает нечестным то, что дети появляются на свет и должны страдать

В Индии 27-летний бизнесмен из Мумбаи Рафаэль Самуэль собирается подать судебный иск против собственных родителей за то, что они родили его, не получив его согласия, сообщает BBC.

По его словам, нечестным является тот факт, что дети появляются на свет против своей воли и вынуждены переносить страдания на протяжении всей жизни.

Он прекрасно понимает, что спросить о согласии будущего ребенка на его рождение до его появления на свет невозможно. Однако его интересует именно то, что человек появляется на свет против своей воли.

Мужчина убежден, что человек должен пожизненно получать компенсацию за то, что он родился, хотя не просил об этом.

Мама Кавита Карнад Самуэль назвала происходящее еще одним новым бунтом, который устроил ее сын.

"Я вынуждена восхититься смелостью своего сына, который хочет засудить своих родителей, зная, что мы оба - юристы. Если Рафаэль сможет представить рациональное объяснение того, каким образом мы могли бы узнать до его рождения о его согласии или несогласии появиться на свет, то мы признаем свое поражение", - сказала она.

Теги:   Родители Дети Индия

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