22 ноября 2018, четверг

Робот София спела дуэтом с Джимми Фэллоном. Песню Кристины Агилеры

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Первый дуэт робота и человека
скрин из видео

Первый дуэт робота и человека

Пожалуй, дуэт робота Софии и Джимми Фэлона - самый необычный в истории телевидения.

Ведущий американского вечернего шоу Джимми Фэллон сделал выпуск про самых удивительных роботов со всего мира. Изюминкой программы стала антропоморфный робот София, которая продемонстрировала свой новый навык - пение. 

Вместе с Фэллоном они спели песню Say Something Кристины Агилеры. 

Робот София - разработка гонгконгской компании Hanson Robotics. Она умеет говорить с людьми, давать интервью и выражать 60 мимических реакций. Она выступала в ООН, на конференциях по всему миру, а в 2017 году ей дали гражданство Саудовской Аравии. 

Софией управляет искусственный интеллект, разработанный компанией SingularityNET. Робот постоянно обучается и совершенствует свои коммуникативные навыки. 

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