Рисуем мир всем миром. Google запустил глобальную рисовалку на основе искусственного интеллекта

В проекте уже поучаствовали более 160 тысяч пользователей из 160 стран мира

Компания Google запустила сайт World Draw, на котором любой желающий может нарисовать объект на глобальной карте. Поможет в этом искусственный интеллект.

Пользователю достаточно сделать схематический рисунок, того что он хочет поместить на карту, например, дом, растения, бассейн или транспорт, а искусственный интеллект сделает из него 3D-модель. Ей можно менять цвет и размер.

Далее алгоритм поместит его в глобальный город, с отметкой откуда его автор. В проекте уже поучаствовали более 160 тысяч пользователей из 160 стран.

Попробовать свои силы можно на сайте World Draw.