«И что с этим добром теперь делать?» Реакция украинцев на заявление Рината Ахметова о передаче государству всех своих медиа 11 июля, 22:55 Разошлись дороги (Фото:Юрий Акулин/Facebook)

Олигарх Ринат Ахметов принял «вынужденное решение» о выходе инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех лицензий на эфирные, спутниковые и печатные медиа. Новость обсуждают политики, журналисты и медийные персоны, а НВ собрал последние посты.

Заместительница председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутатка от Слуги народа Евгения Кравчук объяснила в эфире Радио НВ, что речь идет только о передаче частот для вещания, что не будет означать создание государственного медиа-холдинга.

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«Речь не идет о передаче ни какой-либо техники, ни авторских прав, ни зданий — только лицензии. Что практически означает закрытие этого медийного холдинга. И об онлайн-медиа, обратите внимание, так и написано – просто закрываются. Поскольку для онлайн-медиа никаких лицензий не нужно и ничего сдавать», — отметила депутатка.

Политический обозреватель НВ Дмитрий Бобрицкий разобрал проблематику ситуации и высказал свое мнение по поводу того, почему олигарх решил передать медиа государству, а не закрыть их.

Фото: Facebook

Бывшая замсекретаря СНБО и нардепка от Евросолидарности Виктория Сюмар оценила нынешнюю медиа-ситуацию в Украине.

Фото: Facebook

Экс-руководитель ГУ по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации президента и бывшая заместительница главы ЦИК Марина Ставнийчук предполагает, что в стране «сознательно дают умереть телевидению под видом борьбы с олигархами».

Фото: Facebook

Журналистка Татьяна Даниленко отметила, что выход Ахметова из медиа-бизнеса — это один из гигантских шагов к полной информационной монополии.

Фото: Facebook

Руководитель проекта Главком Виктор Шлинчак убежден, что это решение Ахметова повлияет как на медийный рынок, так и политический.

Фото: Facebook

Политический эксперт Андрей Смолий назвал новость тревожной и объяснил, почему так считает.

Фото: Facebook

Продакт менеджер ГП Прозорро Алексей Краснощеков в шутку предложил назначить олигарха главой САП.

Фото: Facebook

Комик и музыкант Иван Марунич не упустил возможность пошутить над новостью.

Фото: Facebook

Политолог Денис Рыбачок напомнил о важном.

Фото: Facebook

Журналист Леонид Швец вспомнил новости на каналах Ахметова в течение осени и зимы до полномасштабного вторжения России.

Фото: Facebook

Историк, журналист и военный ВСУ Вахтанг Кипиани пошутил о том, что олигарх звонил ему «по вайберу» с предложениями приобрести несколько персон.

Фото: Facebook

И, конечно, немного мемов.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Отметим, что такое решение, как заявил бизнесмен, продиктовано вступлением в силу закона О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов) .

«Как самый крупный частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не позволяют компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях», — заявил Ахметов.

Как сообщалось, 30 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности обороны по реестру олигархов.

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