Рикролл для нового поколения. 56-летний Рик Эстли повторил свой клип Never Gonna Give You Up спустя 35 лет после его выхода

Английский исполнитель Рик Эстли перевыпустил один из своих самых известных клипов на песню Never Gonna Give You Up спустя 35 лет после его выхода. Минутный отрывок популярного хита 80-х был выпущен в рамках рекламы страховой компании CSAA Insurance.

В «ремейке» клипа появился сам Рик Эстли, который во всех деталях повторил ключевые сцены из оригинального видео 1987 года, впоследствии ставшего мемом.

Розыгрыш с песней исполнителя появился в 2007 году, когда пользователи по просьбе поделиться ссылкой на событие, которое они искали, или песню получали замаскированную ссылку на песню Never Gonna Give You Up.

Одними из первых тренд подхватила британская группа Radiohead, которая под видом ссылки на свою новую песню направляла фанатов на песню Рика Эстли.

Сам певец всегда положительно отзывался о розыгрышах и даже зарикролил во время парада в честь Дня Благодарения в 2008 году.

Также напомним, что Рик Эстли решил обновить один из главных мемов интернета — рикролл. Он выпустил «печальную» версию песни Never Gonna Give You Up. Главным инструментом обновленной песни стало фортепиано. А настроение песни из веселого и упорного стало спокойным и грустным. Сравните сами.

