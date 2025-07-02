Киевский риелтор снял шуточное видео о продаже двухкомнатной квартиры , которая в очень плохом состоянии. Ее стоимость владельцы оценивают в 39 990 долларов США.

Соответствующее видео риелтор опубликовал 1 июля на своем аккаунте в TikTok. На кадрах заметно, что квартира в ужасном состоянии: разгромленная кухня, отбитая плитка на стенах, отшелушенная краской на полу. По всей квартире разбросан различный хлам и поломанные вещи.

Даже сам агент по недвижимости троллит свое же объявление. «Дизайнерская двухкомнатная квартира в Киеве теперь со скидкой. Всего 40 тысяч долларов — и вы становитесь владельцем этой невероятной красоты. Здесь у нас стиль хайтек, лофт, ретро — все на свете. Все, что можно было вложить в эту квартиру и ванную — вложили», — говорит с юмором риелтор на видео.

За сутки видео стало вирусным и набрало почти миллион просмотров. В комментариях украинцы активно начали шутить и насмехаться над владельцами.

Комментарии пользователей / Фото: Скриншот