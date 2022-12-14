Все настолько плохо. РФ отправит на фронт актеров, певцов и еще больше клоунов

14 декабря, 11:58
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В РФ созданы специальные «творческие бригады» для «поднятия боевого духа» (Фото:Скриншот видео 24_7seven/Twitter)

В РФ созданы специальные «творческие бригады» для «поднятия боевого духа» (Фото:Скриншот видео 24_7seven/Twitter)

Министерство обороны РФ создало специальные «творческие бригады» для поднятие «боевого духа» воюющих против Украины солдат, деморализованных из-за огромных потерь и невыносимых условий на передовой.

Об этом отчиталась кремлевская пропаганда.

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Как сообщается, таким образом военное руководство РФ планирует поддерживать «высокое морально-политическое и психологическое состояние» своих оккупационных войск.

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«Впервые в современной истории ВС РФ сформированы на постоянной основе две фронтовые творческие бригады, состоящие из мобилизованных, а также добровольно поступивших на военную службу профессиональных артистов», — говорится в сообщении.

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В новое формирование вошли музыканты, актеры, в том числе из театров Новая опера и Современник, профессиональный художник, циркачи и певцы.

Кроме «культурно-художественного обслуживания» российских захватчиков, в задачи бригад также входит «сбор армейского фольклора», что бы это ни значило.

https://twitter.com/24_7seven/status/1602951908561506307

Ранее, чтобы «воодушевить» своих солдат «на подвиг», минобороны РФ начало сбор баянов и балалаек, однако этого для «победы», видимо, оказалось мало.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Военные Российская агрессия Российская пропаганда Артисты Война России против Украины

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