15 ноября 2018, четверг

Репостни "зубожіння" и выиграй отдых в Буковеле. Кандидат в президенты запустил странную рекламу

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Бывший директор курорта Буковель идет в президенты
Олександр Шевченко via Facebook/коллаж НВ

Бывший директор курорта Буковель идет в президенты

Не все приемы, которые ты увидел в соцсетях, можно использовать в президентской кампании.

Основатель горнолыжного курорта Буковель, депутат Верховной Рады, а теперь и кандидат в президенты Украины Александр Шевченко разыгрывает путевку в Буковель на двоих. Все что нужно, репостнуть его сообщение в Facebook про то, что Украина "зубожіла", пасет задних по уровню зарплат в Европе и то, что Шевченко поднимет минимальную зарплату. 

Также победитель розыгрыша лично встретится с кандидатом в президенты.

На рекламу обратил внимание пользователь Facebook Роман Лебедь. 

Ранее мы делали тест, угадай политика по его рекламе в Facebook. Пройдите его и узнайте, какими приемами пользуются другие кандидаты.

 

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
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