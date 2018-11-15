Репостни "зубожіння" и выиграй отдых в Буковеле. Кандидат в президенты запустил странную рекламу

Не все приемы, которые ты увидел в соцсетях, можно использовать в президентской кампании.
Основатель горнолыжного курорта Буковель, депутат Верховной Рады, а теперь и кандидат в президенты Украины Александр Шевченко разыгрывает путевку в Буковель на двоих. Все что нужно, репостнуть его сообщение в Facebook про то, что Украина "зубожіла", пасет задних по уровню зарплат в Европе и то, что Шевченко поднимет минимальную зарплату.
Также победитель розыгрыша лично встретится с кандидатом в президенты.
На рекламу обратил внимание пользователь Facebook Роман Лебедь.
Ранее мы делали тест, угадай политика по его рекламе в Facebook. Пройдите его и узнайте, какими приемами пользуются другие кандидаты.
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Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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