Украинцы присоединились к флешмобу "Возьми собаку на работу" - репортаж из Instagram

Один раз в год люди во всем мире берут своих собак на работу, чтобы вокруг стало веселее. Украинские владельцы собак присоединились к этой инициативе 6 июля.

Первый день "Возьми собаку на работу" состоялся 19 лет назад в США, в нем приняли участие более 300 компаний. Цель этой акции - развивить в людях любовь к домашним питомцам и мотивировать их на создание инфраструктуры дружественной к животным.

В Украине присоединились к флешмобу в 2013 году и отмечают его хештегом #мійсобаканароботі.

#мійсобаканароботі#club4paws Публикация от Alena Italiana (@alena_arda) 6 Июл 2018 в 3:58 PDT

#мійсобаканароботі#club4paws Публикация от Julya Bondarenko (@julyabondarenko) 6 Июл 2018 в 5:37 PDT

#мійсобаканароботі #club4paws Публикация от Kravchenko Oleksiy (@sobachka_tubik) 6 Июл 2018 в 5:08 PDT

#club4paws #мійсобаканароботі Публикация от Светлана Белогурова (@belogurova.svetlana) 6 Июл 2018 в 3:54 PDT

#мійсобаканароботі #club4paws Публикация от Natasha Yelenevska (@yelenevska) 6 Июл 2018 в 3:03 PDT

#мійсобаканароботі#club4paws.♥ Публикация от O.Bohdanivna (@olyashtepuk) 6 Июл 2018 в 12:30 PDT