Украинцы присоединились к флешмобу "Возьми собаку на работу" - репортаж из Instagram

Один раз в год люди во всем мире берут своих собак на работу, чтобы вокруг стало веселее. Украинские владельцы собак присоединились к этой инициативе 6 июля.
Первый день "Возьми собаку на работу" состоялся 19 лет назад в США, в нем приняли участие более 300 компаний. Цель этой акции - развивить в людях любовь к домашним питомцам и мотивировать их на создание инфраструктуры дружественной к животным.
В Украине присоединились к флешмобу в 2013 году и отмечают его хештегом #мійсобаканароботі.
#Сюрпризка на работе☺. Сегодня я удовольствием присоединилась к Шестой всеукраинской акции #возьмисобакунаработу, которая развивает дружественное отношение к четырелапым в нашем обществе. В прошлом году более 50 кампаний поддержали этот проект. А в этом году в этот список добавилась и кампания #vodafone_ukraine. Спасибо коллегам, ведь такая инициатива изменяет не только статус животных в обществе, но и атмосферу в офисе. Больше улыбок и позитива☺ ????❤ Спасибо организаторам #club4paws за такую чудную идею, незабываемый опыт????#мійсобаканароботі #водафонукраїна #собакоребенок #мывответезатехкогоприручили #спасинепокупай
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