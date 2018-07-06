06 июля 2018, пятница

Украинцы присоединились к флешмобу "Возьми собаку на работу" - репортаж из Instagram

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Украинцы учавствуют в флешмобе шестой год подряд
yelenevska/belogurova.svetlana via Instagram

Украинцы учавствуют в флешмобе шестой год подряд

Один раз в год люди во всем мире берут своих собак на работу, чтобы вокруг стало веселее. Украинские владельцы собак присоединились к этой инициативе 6 июля. 

Первый день "Возьми собаку на работу" состоялся 19 лет назад в США, в нем приняли участие более 300 компаний. Цель этой акции - развивить в людях любовь к домашним питомцам и мотивировать их на создание инфраструктуры дружественной к животным.

В Украине присоединились к флешмобу в 2013 году и отмечают его хештегом #мійсобаканароботі. 

візьми Макото на роботу (: #takeyourdogtoworkday #club4paws #мійсобаканароботі

Публикация от ⚡ Maruha Marẏna ⚡ (@dharmaruha)

 

 

Werk, werk, werk :) #мійсобаканароботі #club4paws

Публикация от Ernest Sheptalo (@ernestsheptalo)

 

 

 

 

#мійсобаканароботі#club4paws

Публикация от Alena Italiana (@alena_arda)

 

 

#мійсобаканароботі#club4paws

Публикация от Julya Bondarenko (@julyabondarenko)

 

 

#мійсобаканароботі #club4paws

Публикация от Kravchenko Oleksiy (@sobachka_tubik)

 

 

#Сюрпризка на работе☺. Сегодня я удовольствием присоединилась к Шестой всеукраинской акции #возьмисобакунаработу, которая развивает дружественное отношение к четырелапым в нашем обществе. В прошлом году более 50 кампаний поддержали этот проект. А в этом году в этот список добавилась и кампания #vodafone_ukraine. Спасибо коллегам, ведь такая инициатива изменяет не только статус животных в обществе, но и атмосферу в офисе. Больше улыбок и позитива☺ ????❤ Спасибо организаторам #club4paws за такую чудную идею, незабываемый опыт????#мійсобаканароботі #водафонукраїна #собакоребенок #мывответезатехкогоприручили #спасинепокупай

Публикация от Lyubov (@lyuba___a)

 

 

 

 

#club4paws #мійсобаканароботі

Публикация от Светлана Белогурова (@belogurova.svetlana)

 

 

#мійсобаканароботі #club4paws

Публикация от Natasha Yelenevska (@yelenevska)

 

 

#мійсобаканароботі#club4paws.♥

Публикация от O.Bohdanivna (@olyashtepuk)

 

 

????????#мійсобаканароботі#club4paws

Публикация от @ sashan_bogdanov

 

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