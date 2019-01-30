Рэпер alyona alyona объяснила посещение форума Порошенко. Теперь это мем
Появление певицы на форуме Порошенко, назвали политическим жестом и высмеяли ее оправдания.
29 января на форуме Від Крут до Брюсселя, на котором президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет идти на второй срок, в зрительном зале заметили бывшую заведующую детского сада, а теперь популярную певицу alyona alyona.
Ее появление назвали политическим.
Сама Алена Савраненко в ответ на критику написала в Facebook, что на форуме она появилась случайно. Певица сказала, что ее пригласил глава Барышевской районной администрации для того, чтобы привлечь внимание к детскому саду, в котором она работала ранее. Позже этот пост она удалила.
Ее сравнили с писателем Пауло Коэльо, который появился в фильме про Юлию Тимошенко, не давав собственного согласия.
В ответ руководитель главного департамента информполитики АПУ Владимир Горковенко написал, что alyona alyona получила официальное приглашение на мероприятие и добавил фотографии самих приглашений.
"Плохая коммуникация" между певицей и организаторами форума стала поводом для насмешек в соцсетях.Алена написала универсальное оправдание, которое могли бы использовать все участники форума.
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