Александр Пасхавер
Наша политическая нестабильность
Алексей Гарань
Что если Порошенко победит
Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Андрей Смирнов
Глава ГПУ разругался с кандидатом в президенты

Рэпер alyona alyona объяснила посещение форума Порошенко. Теперь это мем

Вчера, 16:07
6119
Цей матеріал також доступний українською

Andrii Miroshnychenko via Facebook

Появление певицы на форуме Порошенко, назвали политическим жестом и высмеяли ее оправдания.

29 января на форуме Від Крут до Брюсселя, на котором президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет идти на второй срок, в зрительном зале заметили бывшую заведующую детского сада, а теперь популярную певицу alyona alyona. 

Ее появление назвали политическим.

Сама Алена Савраненко в ответ на критику написала в Facebook, что на форуме она появилась случайно. Певица сказала, что ее пригласил глава Барышевской районной администрации для того, чтобы привлечь внимание к детскому саду, в котором она работала ранее. Позже этот пост она удалила.

Фото: скрин из Facebook

Ее сравнили с писателем Пауло Коэльо, который появился в фильме про Юлию Тимошенко, не давав собственного согласия.

В ответ руководитель главного департамента информполитики АПУ Владимир Горковенко написал, что alyona alyona получила официальное приглашение на мероприятие и добавил фотографии самих приглашений.

"Плохая коммуникация" между певицей и организаторами форума стала поводом для насмешек в соцсетях. 

Алена написала универсальное оправдание, которое могли бы использовать все участники форума.
Фото: фотожаба из Facebook

Читайте также: Кровавая луна, Оскар и Зибров. В Сети разбирают съезд Батькивщины и выдвижение Тимошенко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 17:17

article_img
Ирина Луценко подаст иск против Гриценко
Страны

Вчера, 17:36

article_img
В США пришли арктические морозы, температура опустилась до минус 50 градусов Цельсия
События

Вчера, 18:53

article_img
Женщина пыталась спастись: обнародовано видео расстрела супружеской пары в Николаеве

ТОП 3

LOL

29 января, 16:53

article_img
"Пел" гимн - стадион плакал. В Сети шутят про Ракицкого и его переход в Зенит
9655
LOL

Вчера, 16:07

article_img
Рэпер alyona alyona объяснила посещение форума Порошенко. Теперь это мем
6102
LOL

29 января, 14:07

article_img
Напевая Staying Alive. Американец спас жизнь женщине благодаря эпизоду из сериала Офис
1444