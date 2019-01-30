Рэпер alyona alyona объяснила посещение форума Порошенко. Теперь это мем Вчера, 16:07 6119 Цей матеріал також доступний українською Andrii Miroshnychenko via Facebook Andrii Miroshnychenko via Facebook

Появление певицы на форуме Порошенко, назвали политическим жестом и высмеяли ее оправдания.

29 января на форуме Від Крут до Брюсселя, на котором президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет идти на второй срок, в зрительном зале заметили бывшую заведующую детского сада, а теперь популярную певицу alyona alyona.

Ее появление назвали политическим.

Сама Алена Савраненко в ответ на критику написала в Facebook, что на форуме она появилась случайно. Певица сказала, что ее пригласил глава Барышевской районной администрации для того, чтобы привлечь внимание к детскому саду, в котором она работала ранее. Позже этот пост она удалила.

Фото: скрин из Facebook

Ее сравнили с писателем Пауло Коэльо, который появился в фильме про Юлию Тимошенко, не давав собственного согласия.

alyona alyona – український Коельо 30 января 2019 г.

В ответ руководитель главного департамента информполитики АПУ Владимир Горковенко написал, что alyona alyona получила официальное приглашение на мероприятие и добавил фотографии самих приглашений.



"Плохая коммуникация" между певицей и организаторами форума стала поводом для насмешек в соцсетях.

Фото: фотожаба из Facebook

Алена написала универсальное оправдание, которое могли бы использовать все участники форума.

Читайте также: Кровавая луна, Оскар и Зибров. В Сети разбирают съезд Батькивщины и выдвижение Тимошенко