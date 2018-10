Рэпер 50 Cent выкупил половину зала у своего конкурента, чтобы тот выступал при пустых трибунах

Американский рэпер 50 Cent потроллил коллегу по цеху Ja Rule, выкупив на его концерт 200 мест в первых рядах. Теперь Ja Rule придется выступать перед полупустым залом.

Также он опубликовал фотожабу того, как предположительно будет выглядеть шоу Ja Rule в штате Техас.

Сейчас 50 Cent удалил свой первый пост про покупку билетов, но некоторые пользователи успели сделать скриншоты.

"Только что купил 200 мест в первых рядах и они будут пустыми. Лол"

Конфликт между рэперами длится уже более 20 лет и никто точно не знает с чего он начался. Как пишет Roling Stone Ja Rule, якобы, обвинил 50 Cent в краже драгоценностей. 50 Cent в ответ выпустил песню Your Life's on the Line, в которой напрямую оскорбил рэпера.