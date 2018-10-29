29 октября 2018, понедельник

Рэпер 50 Cent выкупил половину зала у своего конкурента, чтобы тот выступал при пустых трибунах

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Так предположительно будет выглядеть концерт Ja Rule
Фотожаба, которую опубликовал 50 Cent

Так предположительно будет выглядеть концерт Ja Rule

Американский рэпер 50 Cent потроллил коллегу по цеху Ja Rule, выкупив на его концерт 200 мест в первых рядах. Теперь Ja Rule придется выступать перед полупустым залом. 

Также он опубликовал фотожабу того, как предположительно будет выглядеть шоу Ja Rule в штате Техас.

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What a show, ????I mean just fucking great. Do it again????my kid went to the restroom. LOL #bellator #lecheminduroi

Публикация от 50 Cent (@50cent)

 Сейчас 50 Cent удалил свой первый пост про покупку билетов, но некоторые пользователи успели сделать скриншоты. 

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#50cent bought a whole bunch of #jarule tickets on Groupon

Публикация от DJ Akademiks (@akadmiks)

"Только что купил 200 мест в первых рядах и они будут пустыми. Лол"

Конфликт между рэперами длится уже более 20 лет и никто точно не знает с чего он начался. Как пишет Roling Stone Ja Rule, якобы,  обвинил 50 Cent в краже драгоценностей. 50 Cent в ответ выпустил песню Your Life's on the Line, в которой напрямую оскорбил рэпера. 

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