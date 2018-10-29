Рэпер 50 Cent выкупил половину зала у своего конкурента, чтобы тот выступал при пустых трибунах

Американский рэпер 50 Cent потроллил коллегу по цеху Ja Rule, выкупив на его концерт 200 мест в первых рядах. Теперь Ja Rule придется выступать перед полупустым залом.
Также он опубликовал фотожабу того, как предположительно будет выглядеть шоу Ja Rule в штате Техас.
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What a show, ????I mean just fucking great. Do it again????my kid went to the restroom. LOL #bellator #lecheminduroi
Сейчас 50 Cent удалил свой первый пост про покупку билетов, но некоторые пользователи успели сделать скриншоты.
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"Только что купил 200 мест в первых рядах и они будут пустыми. Лол"
Конфликт между рэперами длится уже более 20 лет и никто точно не знает с чего он начался. Как пишет Roling Stone Ja Rule, якобы, обвинил 50 Cent в краже драгоценностей. 50 Cent в ответ выпустил песню Your Life's on the Line, в которой напрямую оскорбил рэпера.
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