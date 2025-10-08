Австралиец Лоренс Уоткинс, который родом из Новой Зеландии, попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым длинным именем в мире. Оно состоит из 2253 уникальных слов.

Об этом сообщили на официальном сайте онлайн-справочника рекордов. Впервые он сменил имя в 1990 году, добавив более двух тысяч средних имен.

«Меня всегда восхищали странные, необычные рекорды, которые устанавливали люди, и я очень хотел быть частью этого мира. Я прочитал Книгу рекордов Гиннеса от первой до последней страницы, ища рекорд, который мог бы побить, и единственный, где я имел шанс — это добавить больше имен, чем предыдущий рекордсмен.» — рассказал Уоткинс представителям Гиннеса.

Имя у рекордсмена настолько длинное, что представители Гиннеса даже не объявляют его / Фото: Guinness World Records

Его заявку сначала одобрил суд, но впоследствии отклонил регистратор. Лоренсу удалось обжаловать решение в Верховном суде Новой Зеландии и выиграть дело. Однако после этого в стране изменили закон, чтобы предотвратить подобные случаи.

Уоткинс рассказывает, что выбирал имена из книг и советов коллег из библиотеки, где работал. Его любимое AZ2000, потому что оно символизирует имена на все буквы алфавита от A до Z. Единственный недостаток, что его полное имя не помещается ни на один официальный документ.

Несмотря на это, мужчина сохраняет титул рекордсмена уже более 30 лет и шутит, что полностью произнести его имя заняло бы больше времени, чем прочитать новость об этом. «И если вы интересуетесь, почему мы не привели его полное имя здесь — то просто потому, что мы бы до сих пор его печатали», — говорится в статье.