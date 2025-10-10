В индийском штате Одиша 23-летний парень вырезал деревянную ложку длиной всего 1,13 мм. Она настолько крошечная, что может пролезть в ушко иглы.

Об этом 9 октября сообщили специалисты Книги рекордов Гиннеса. Рекорд зафиксировали в городе Берхампур, а его исполнителем является инженер-электрик и миниатюрист К. Биджай Кумар Редди, известный в тех краях как «одисский меловой художник».

«Я решил попробовать побить этот рекорд, потому что имею глубокую страсть к искусству и творчеству. Как „Одиский меловой художник“, я всегда стремлюсь сделать что-то уникальное, что покажет мои умения и мою родину. Рекорд — это не только личное достижение, но и способ вдохновить других, особенно молодежь, и показать, что границ не существует», — цитируют на сайте рекордсмена.

Так выглядит ложка / Фото: Guinness World Records

Обычно он работает в миниатюрном формате, но его привычным материалом является мел, а не дерево. Деревянная ложка стала самой сложной работой в его карьере.

Чтобы сделать ложку, Редди выбрал маленький кусочек качественного дерева, пригодного для тонкой резьбы. С помощью миниатюрных инструментов он осторожно сформировал ручку и чашу ложки. Сложность, как он объяснил, была именно во время резьбы.

«Любое неверное движение могло все испортить, поэтому пришлось работать очень терпеливо и внимательно. Затем я зашлифовал поверхность мелкой наждачной бумагой и точно измерил результат, чтобы убедиться, что он соответствует критериям рекорда», — рассказал художник.

Изделие очень трудно заметить даже в коробочке для украшений / Фото: Guinness World Records

Рекордсмен сохранил ложку и планирует выставить ее на своем рабочем месте как символ творчества, терпения и преданности. В будущем он хочет побить еще несколько рекордов и даже мечтает создать еще меньшую ложку.