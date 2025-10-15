Два британских осла установили мировые рекорды и вошли в Книгу рекордов Гиннеса

В британском заповеднике Radcliffe Donkey Sanctuary в городе Хаттофт, что в графстве Линкольншир, двое ослов установили мировые рекорды, и получили официальное признание в Книге рекордов Гиннеса 2026 года.

Об этом сообщили специалисты Гиннеса. Самый высокий в мире осел Деррик имеет рост 167 см — это на 20 см выше среднего для его вида. Несмотря на его размеры, он известен как «нежный великан»: ласковый, общительный и чрезвычайный сладкоежка.

«Никто не верит, что он осел. Все думают, что это мул, настолько он большой», — рассказала владелица приюта Трейси Гартон. Его сосед Бамбу получил титул за самые длинные уши. Их длина 35 сантиметров и сделали его любимцем посетителей.

«Бамбу — самый популярный среди наших питомцев. Его все обожают, всегда спрашивают именно о нем», — говорит один из волонтеров приюта.

Самый высокий осел в мире / Фото: Guinness World Records

Radcliffe Donkey Sanctuary существует с 1999 года и ухаживает за десятками спасенных животных — ослами, мулами и даже гибридами ослов и зебр.

В команде приюта признаются, что попадание сразу двух их подопечных в Книгу рекордов Гиннеса стало настоящей мечтой.

«Это фантастично. Мы рады, что благодаря популярности Деррика и Бамбу больше людей узнают о нашем приюте и помогут другим животным», — добавили работники.