«Есть проблемы, о которых не говорят». Фраза из рекламы средства от молочницы стала трендовой в TikTok 15 сентября, 18:30 Просто не все проблемы можно обсудить (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

«Есть проблемы, о которых не говорят, но это не значит, что их не существует», — такими словами начинается реклама средства от молочницы (воспалительное заболевание). И именно эта фраза стала трендовой в TikTok. Пользователи шутят о своих проблемах, которые они не могут обсудить, а НВ собрал самые забавные варианты.

Какая интересная ситуация.

«Аппетита нет».

Все знают, зачем.

Неловкая ситуация.

Классика.

За это можно и обидеться.

«Есть проблемы, о которых не говорят».

Напомним, что дядя Вова из TikTok, видео с которым выкладывает пользователь под ником narkotik_tv, стал новым трендом. Его ответ «тебя е*ет?» на вопросы «что вы здесь косите?» рассмешил украинцев, и они начали снимать забавные видео под новый звук, наложив текст на грустную музыку. НВ собрал самое интересное из тренда.



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