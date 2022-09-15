«Есть проблемы, о которых не говорят». Фраза из рекламы средства от молочницы стала трендовой в TikTok

15 сентября, 18:30
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Просто не все проблемы можно обсудить (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Просто не все проблемы можно обсудить (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

«Есть проблемы, о которых не говорят, но это не значит, что их не существует», — такими словами начинается реклама средства от молочницы (воспалительное заболевание). И именно эта фраза стала трендовой в TikTok. Пользователи шутят о своих проблемах, которые они не могут обсудить, а НВ собрал самые забавные варианты.

Какая интересная ситуация.

@smchkka #smchkka #укртікток #рекомендації #укррекомендації #українськийтікток ♬ original sound - E

«Аппетита нет».

@anhelina.ua #рек #рекомендації #українськийтікток #мама #реклама #укртт ♬ original sound - E

Все знают, зачем.

@silver1een Упс #хлопець #життязхлопцем #дівчата #жіночіпроблеми #foryou #українськийтікток #рекомендації #дівчина #догляд ♬ original sound - E

Неловкая ситуация.

@mekatyaaa #рек #on #fyp ♬ original sound - E

Классика.

@nematakoii

🥹💪

♬ original sound - E

За это можно и обидеться.

@taurusmama

♬ original sound - E

«Есть проблемы, о которых не говорят».

@bondaritoo

♬ original sound - E

Напомним, что дядя Вова из TikTok, видео с которым выкладывает пользователь под ником narkotik_tv, стал новым трендом. Его ответ «тебя е*ет?» на вопросы «что вы здесь косите?» рассмешил украинцев, и они начали снимать забавные видео под новый звук, наложив текст на грустную музыку. НВ собрал самое интересное из тренда.

Видео дня

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Реклама Тренды TikTok

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