Иностранцы рьяно обсуждают недавнюю поездку украинской блогерки Рамины Эсхакзай в Бахмут — видео 6 февраля, 17:51 Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте (Фото:Скриншот видео RAMINA/YouTube)

В соцсетях появилась нарезка видео с украинской блогеркой Раминой Эсхакзай в Бахмуте, куда она прибыла ради репортажа о городе-крепости и его героических защитниках.

Несмотря на постоянные вздрагивания от обстрелов российских войск, девушка раз за разом старалась взять себя в руки, чтобы продолжать свою работу, чем вызвала рьяное обсуждение пользователей соцсетей даже за границей.

Видео дня

Иностранцы восхищаются смелостью украинцев, которые стараются сохранять самообладание даже в самых опасных ситуцациях.

«Она умопомрачительно смелая. Украинцы показывают миру, на какие высоты может подняться человек, столкнувшись с настоящим злом».

«Я была журналистом/репортером. Я снимаю шляпу перед этой молодой женщиной за то, что она внесла свой вклад в сообщение новостей с передовой. Конечно, она подпрыгивала. Черт, я бы делала то же самое. Она не солдат, но делает все возможное, чтобы рассказать миру, с чем сталкиваются солдаты. Уважение».

«Считаю, что это нормально. Странно ожидать, что человек, не военный и не воюющий, привыкнет к таким звукам. Тот факт, что она достаточно храбра, чтобы даже пойти в такую ​​опасную зону, заслуживает похвалы».

«Она смелая. И так мило подпрыгивает, когда ей страшно».

«Быть напуганным и все равно делать это — истинный признак храбрости».

Тем временем Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте.

Российские захватчики уже больше полугода безуспешно пытаются взять его штурмом, неся при этом огромные потери.