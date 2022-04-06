«Да я тебя услышала». Украинцы шутят о своих реакциях на сирены воздушной тревоги на второй месяц полномасштабной войны с Россией

6 апреля, 17:01
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Этот взгляд знаком каждому украинцу (Фото:the_mysteztvo/Instagram)

Этот взгляд знаком каждому украинцу (Фото:the_mysteztvo/Instagram)

Вторник, 6 апреля — 42-й день полномасштабной войны России в Украине. Воздушные тревоги продолжают раздаваться в разных уголках нашего государства, но реакция украинцев уже совсем другая — более спокойная, чем в первые дни вторжения. Напомним, что эксперты рекомендуют слушать инструкции и направляться в убежища, когда раздаются сирены. Но украинцы могут шутить даже в такие времена. НВ собрало лучшие мемы из Сети.

Блогер и политик Виталий Чепинога пришел к своей аудитории с важным вопросом.

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/5257215457656434

Не бывает хорошего времени для сирен.

Немного пассивно-агрессивной реакции.

Воздушная тревога картошку нам не будет сажать.

Видео дня
https://twitter.com/nipelova/status/1511681927056707584

Теперь это используют как будильники.

А вот лайфхак.

Записочку передали.

И приходится есть в хранилище.

Здесь без комментариев.

Дети никогда не врут.

https://twitter.com/wifeofsian/status/1511662856047112193

"Ммм, я это люблю".

https://twitter.com/letterstoeilis/status/1509607867363602438

Напомним, что пользовательница с ником постколониальное фэнтези запустила новый тред в Твиттере, где пользователи выбирали новые фразы для объявления воздушной тревоги. Среди главных вариантов были цитаты украинского писателя Леся Подервянского. НВ собрало самые смешные ответы.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Реакция соцсетей Российско-украинская война Воздушная тревога Сирены во Львове

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