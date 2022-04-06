«Да я тебя услышала». Украинцы шутят о своих реакциях на сирены воздушной тревоги на второй месяц полномасштабной войны с Россией 6 апреля, 17:01 Цей матеріал також доступний українською Этот взгляд знаком каждому украинцу (Фото:the_mysteztvo/Instagram)

Вторник, 6 апреля — 42-й день полномасштабной войны России в Украине. Воздушные тревоги продолжают раздаваться в разных уголках нашего государства, но реакция украинцев уже совсем другая — более спокойная, чем в первые дни вторжения. Напомним, что эксперты рекомендуют слушать инструкции и направляться в убежища, когда раздаются сирены. Но украинцы могут шутить даже в такие времена. НВ собрало лучшие мемы из Сети.

Блогер и политик Виталий Чепинога пришел к своей аудитории с важным вопросом.

Не бывает хорошего времени для сирен.

Немного пассивно-агрессивной реакции.

Воздушная тревога картошку нам не будет сажать.

Видео дня

Теперь это используют как будильники.

А вот лайфхак.

Записочку передали.

И приходится есть в хранилище.

Здесь без комментариев.

Дети никогда не врут.

"Ммм, я это люблю".

Напомним, что пользовательница с ником постколониальное фэнтези запустила новый тред в Твиттере, где пользователи выбирали новые фразы для объявления воздушной тревоги. Среди главных вариантов были цитаты украинского писателя Леся Подервянского. НВ собрало самые смешные ответы.

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