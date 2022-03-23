«ВСУ могут 9 раз подряд». Реакция соцсетей на то, как Украина в очередной раз разбила войска РФ в Чернобаевке 23 марта, 14:48 Цей матеріал також доступний українською Интересно, сколько еще серий будет (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)

23 марта советник главы ОП Алексей Арестович сообщил в своих соцсетях, что ВСУ уже 9 раз разбили технику страны-агрессора России в Чернобаевке, Херсонской области. Пока вы еще не перестали смеяться, НВ тоже собрало вам шутки.

Уже 9 серия.

Красивое. Потому что это уже какой-то Голливуд.

И простите.

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Адвокат Виктор Бенед запостил реальное фото кошек из Чернобаевки.

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Еще такое говорят.

Новая колыбельная? «Чернобаиньки-баю»?

Да пусть не успокаиваются. Это естественный отбор.

А это обидно.

После победы Украины, числительные школьники будут изучать благодаря Чернобаевке.

Границы России кончаются в Чернобаевке.

И да, добро пожаловать в Чернобаевку!

Напомним, что НВ уже собирало смешные посты о Чернобаевке. Украинцы не могут прекратить шутить об этом дежавю и пытаются сосчитать, сколько раз ВСУ сжигало оружие врага. Советуем посмотреть.

Также отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.

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