«ВСУ могут 9 раз подряд». Реакция соцсетей на то, как Украина в очередной раз разбила войска РФ в Чернобаевке

23 марта, 14:48
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Интересно, сколько еще серий будет (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)

Интересно, сколько еще серий будет (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)

23 марта советник главы ОП Алексей Арестович сообщил в своих соцсетях, что ВСУ уже 9 раз разбили технику страны-агрессора России в Чернобаевке, Херсонской области. Пока вы еще не перестали смеяться, НВ тоже собрало вам шутки.

Уже 9 серия.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3294656147419848

Красивое. Потому что это уже какой-то Голливуд.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3293852494166880

И простите.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3293519237533539

Комик и музыкант Иван Марунич обратился с важной просьбой: все хотят посмотреть!

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5044323545622223

Адвокат Виктор Бенед запостил реальное фото кошек из Чернобаевки.

Видео дня
https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3188421284771129

Еще такое говорят.

https://www.facebook.com/memagrammm/posts/453195403258398

Новая колыбельная? «Чернобаиньки-баю»?

https://www.facebook.com/podufalov/posts/10222062418933009

Да пусть не успокаиваются. Это естественный отбор.

https://www.facebook.com/memagrammm/posts/452715376639734

А это обидно.

https://www.facebook.com/memagrammm/posts/452725673305371

После победы Украины, числительные школьники будут изучать благодаря Чернобаевке.

https://www.facebook.com/memagrammm/posts/452697226641549

Границы России кончаются в Чернобаевке.

https://www.facebook.com/memagrammm/posts/452645723313366

И да, добро пожаловать в Чернобаевку!

https://www.facebook.com/memagrammm/posts/452273963350542

Напомним, что НВ уже собирало смешные посты о Чернобаевке. Украинцы не могут прекратить шутить об этом дежавю и пытаются сосчитать, сколько раз ВСУ сжигало оружие врага. Советуем посмотреть.

Также отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Реакция соцсетей Российско-украинская война Чернобаевка

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