«ВСУ могут 9 раз подряд». Реакция соцсетей на то, как Украина в очередной раз разбила войска РФ в Чернобаевке
Интересно, сколько еще серий будет (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)
23 марта советник главы ОП Алексей Арестович сообщил в своих соцсетях, что ВСУ уже 9 раз разбили технику страны-агрессора России в Чернобаевке, Херсонской области. Пока вы еще не перестали смеяться, НВ тоже собрало вам шутки.
Уже 9 серия.
Красивое. Потому что это уже какой-то Голливуд.
И простите.
Комик и музыкант Иван Марунич обратился с важной просьбой: все хотят посмотреть!
Адвокат Виктор Бенед запостил реальное фото кошек из Чернобаевки.
Еще такое говорят.
Новая колыбельная? «Чернобаиньки-баю»?
Да пусть не успокаиваются. Это естественный отбор.
А это обидно.
После победы Украины, числительные школьники будут изучать благодаря Чернобаевке.
Границы России кончаются в Чернобаевке.
И да, добро пожаловать в Чернобаевку!
Напомним, что НВ уже собирало смешные посты о Чернобаевке. Украинцы не могут прекратить шутить об этом дежавю и пытаются сосчитать, сколько раз ВСУ сжигало оружие врага. Советуем посмотреть.
Также отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.
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