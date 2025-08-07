Супруги привели домой котенка и разгневали свою кошку — реакция четвероногой рассмешила сеть

7 августа, 13:33
Поделиться:
Кошка не обрадовалась появлению новой пушистой жительницы в доме (Фото: jangimiau/TikTok)

Кошка не обрадовалась появлению новой пушистой жительницы в доме (Фото: jangimiau/TikTok)

Хозяева черной кошки решили разбавить ее серые будни и приютили маленького белоснежного котенка. Реакция четверолапой показали в сети и рассмешила пользователей.

Соответствующее видео мужчина по имени Юджин опубликовал в TikTok. За несколько дней ролик набрал более 2 миллионов просмотров и более полумиллиона лайков. На кадрах видно, как кошка Джанги показала свое недовольство по отношению к новому жильцу дома.

Реклама

@jangimiau that time my cat completely crashed out when we adopted a kitten for her 😭 #catsoftiktok #catlover #cattok ♬ original sound - jangimiau
Читайте также:
В Германии девушка приютила кота с карликовостью — в три года он выглядит, как котенок: фото, видео

Она округлила глаза, начала громко мяукать и шипеть.

Позже владельцы опубликовали фото реакции черной кошки. Кроме того, в профиле есть видео, где два кота уже вместе лежат — выглядит так, будто пушистики поладили между собой.

Со временем коты все-таки подружились (Фото: jangimiau/TikTok)
Со временем коты все-таки подружились / Фото: jangimiau/TikTok
Читайте также:
Женщина завела котенка с кудрявой шерстью — люди думают, что это химическая завивка
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Соцсети Кот TikTok

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies