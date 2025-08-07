Хозяева черной кошки решили разбавить ее серые будни и приютили маленького белоснежного котенка. Реакция четверолапой показали в сети и рассмешила пользователей.

Соответствующее видео мужчина по имени Юджин опубликовал в TikTok. За несколько дней ролик набрал более 2 миллионов просмотров и более полумиллиона лайков. На кадрах видно, как кошка Джанги показала свое недовольство по отношению к новому жильцу дома.

Она округлила глаза, начала громко мяукать и шипеть.

Позже владельцы опубликовали фото реакции черной кошки. Кроме того, в профиле есть видео, где два кота уже вместе лежат — выглядит так, будто пушистики поладили между собой.