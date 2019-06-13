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«Районные пацаны уделывают столицу». Почему Барышевский райсуд оказался в центре внимания соцсетей

Сегодня, 13:33
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«Районные пацаны уделывают столицу». Почему Барышевский райсуд оказался в центре внимания соцсетей - фото

Ирина Паламарчук via Facebook

Барышевский райсуд оказался в центре внимания соцсетей

За последние несколько дней Барышевский суд стал одной из главной тем украинского информпространства. Районный судебный орган принял несколько резонансных решений, которые не остались без внимания общественности.

Так, 11 июня райсуд запретил первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять свои должностные обязанности.

В Нацбанке назвали действия судьи, вынесшего это решение, неправомерными.

Также Барышевский районный суд приостановил действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines на право перевозки пассажиров — неизвестный истец пожаловался на «нарушение права на качественные услуги, обслуживание и безопасность услуг».

На это же сразу отреагировал глава Мининфраструктуры Владимир Омелян: «Пока я министр инфраструктуры — SkyUp будет летать», — сказал он.

Мы собрали реакции из соцсетей на резонансные решения судебного органа.

Некоторые иронизируют по поводу вынесения столь громких решений районным судом.

Украинцы устали от аномальной летней жары — и нашли новый выход, как ее остановить. Банковский аналитик Михаил Демкив, например, предложил запретить ее на законодательном уровне.

А журналист-расследователь Денис Бигус сравнил резонансность решений суда-«новичка» с Окружным административным судом Киева.

Известный украинский блогер Антон Ходза сыронизировал насчет отобранной лицензии у SkyUp из-за негативного отзыва о компании неизвестной женщины-истца.

Надпись: Моя девушка пишет негативной отзыв на Airbnb [известная площадка для аренды жилья по всему миру, — Ред.] - Я.

Общественный активист и волонтер Роман Синицын рассказал о купленных билетах на самолеты, — но возможность уже упущена.

Барышевский райсуд уже видят в качестве судьи футбольного чемпионата.

Кто-то даже вспомнил нетленный мем с философствующим мужчиной, идущим к реке [осторожно, на видео есть нецензурная лексика].

В Фейсбуке также беспокоятся о том, что же будет со столичными коллегами из Печерского суда после последних решений судей из Барышевки.

Теги:   Барышевский районный суд Соцсети Реакция соцсетей

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