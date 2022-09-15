Все еще лучше, чем Зеленый Фонарь. Американский актер Райан Рейнольдс проиграл пари и снял свою первую колоноскопию 15 сентября, 13:35 Колоноскопия — это важно! (Фото:Скриншот с видео)

Американский актер Райан Рейнольдс запечатлел свою первую колоноскопию (диагностика толстой кишки с помощью специального зонда) после того, как проиграл пари своему коллеге Робу МакЭлгенни. Об этом пишет CNN.

Видео с пояснениями и медицинской процедурой актер опубликовал в своих соцсетях.

Кроме развлекательной части с пари, Рейнольдс и МакЭлгенни хотели обратить внимание подписчиков на увеличение случаев рака толстой кишки среди людей в возрасте до 50 лет. «Не каждый день вы можете повысить осведомленность о чем-то, что, безусловно, спасет жизнь. Это достаточная мотивация для меня, чтобы позволить вам увидеть, как мне „вонзаются“ в задницу», — сказал Рейнольдс в видео.

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Во время процедуры врач обнаружил небольшой полип в толстой кишке Рейнольдса и удалил его.

«Нам с Робом в этом году исполнилось 45. И знаете, часть жизни в этом возрасте — это прохождение колоноскопии. Это простой шаг, который может буквально спасти вашу жизнь», — подчеркнул Рейнольдс.

Отметим, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в результате полномасштабной войны в Украине увеличится количество людей, которые будут иметь онкологические заболевания на поздних стадиях. НВ рассказал, где можно бесплатно провериться на рак во время войны.

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