«Сделай, чтоб парень смеялся». Звук из ток-шоу Рассмеши комика стал трендовым в TikTok
Со звуком сняли почти 8 тысяч видео (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Заставка к популярному в Украине ток-шоу Рассмеши комика стала трендовой в TikTok. Украинцы придумывают ситуации, для которых подойдет фраза «рассмеши смешного, сделай, чтоб парень смеялся», а НВ собрал самые забавные видео.
Каждый студент каждого учебного года:
Ну, жизнь такая вещь — здесь не угадаешь.
Ох, эти попытки собраться компанией, когда вам всем за 20 и у каждого есть работа.
Девушка, разве у твоего папы есть лучшие подруги?
Типичный разговор с таксистом.
Зачем?
Нет, не станут.
Дайте детям самим выбирать.
Напомним, магазин АТБ получил еще одну волну популярности, но теперь в новом тренде TikTok. Украинцы записали почти 3500 видео об их встречах возле магазина в 16:40, а НВ собрал самые забавные варианты.
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