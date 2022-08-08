«Сделай, чтоб парень смеялся». Звук из ток-шоу Рассмеши комика стал трендовым в TikTok

8 августа, 19:23
Со звуком сняли почти 8 тысяч видео (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Со звуком сняли почти 8 тысяч видео (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Заставка к популярному в Украине ток-шоу Рассмеши комика стала трендовой в TikTok. Украинцы придумывают ситуации, для которых подойдет фраза «рассмеши смешного, сделай, чтоб парень смеялся», а НВ собрал самые забавные видео.

Каждый студент каждого учебного года:

@ne.user.sonchik228 #кропивницький #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #fyp #рек ♬ оригинальный звук - .skirtik

Ну, жизнь такая вещь — здесь не угадаешь.

@kkussie

🤡

♬ оригинальный звук - .skirtik

Ох, эти попытки собраться компанией, когда вам всем за 20 и у каждого есть работа.

@n.kushnarev

♬ оригинальный звук - .skirtik

Девушка, разве у твоего папы есть лучшие подруги?

Видео дня
@maryme.00

ост такий плов , надіюсь не жиза, а взагаліто мені саншайн, лАМайСя хоть ЗалАМаЙся

♬ оригинальный звук - .skirtik

Типичный разговор с таксистом.

@siiyanie

♬ оригинальный звук - .skirtik

Зачем?

@temvertem

♬ оригинальный звук - .skirtik

Нет, не станут.

@jolyno

вони реально в це вірять☠️☠️☠️

♬ оригинальный звук - .skirtik

Дайте детям самим выбирать.

@event_knukim Робіть так, як вам підказує серце 🥰 Більше нас в Інсті: @event_knukim 💜 #українськийтікток #українськийконтент #нмт #вступ2022 @momotsha ♬ оригинальный звук - .skirtik

Напомним, магазин АТБ получил еще одну волну популярности, но теперь в новом тренде TikTok. Украинцы записали почти 3500 видео об их встречах возле магазина в 16:40, а НВ собрал самые забавные варианты.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Телешоу Тренды Комик TikTok

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