«Сделай, чтоб парень смеялся». Звук из ток-шоу Рассмеши комика стал трендовым в TikTok 8 августа, 19:23 Со звуком сняли почти 8 тысяч видео (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Заставка к популярному в Украине ток-шоу Рассмеши комика стала трендовой в TikTok. Украинцы придумывают ситуации, для которых подойдет фраза «рассмеши смешного, сделай, чтоб парень смеялся», а НВ собрал самые забавные видео.

Каждый студент каждого учебного года:

Ну, жизнь такая вещь — здесь не угадаешь.

Ох, эти попытки собраться компанией, когда вам всем за 20 и у каждого есть работа.

Девушка, разве у твоего папы есть лучшие подруги?

Видео дня

@maryme.00 ост такий плов , надіюсь не жиза, а взагаліто мені саншайн, лАМайСя хоть ЗалАМаЙся ♬ оригинальный звук - .skirtik

Типичный разговор с таксистом.

Зачем?

Нет, не станут.

Дайте детям самим выбирать.

Напомним, магазин АТБ получил еще одну волну популярности, но теперь в новом тренде TikTok. Украинцы записали почти 3500 видео об их встречах возле магазина в 16:40, а НВ собрал самые забавные варианты.



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