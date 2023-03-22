Задница будет болеть. Раненый оккупант придумал странный способ бегства с поля боя — видео 22 марта, 13:29 Насколько далеко оккупанту удалось уползти таким способом, не известно (Фото:Скриншот видео Seveerity/Twitter)

Российские солдаты, бегущие после ударов ВСУ или встречи с украинскими военными, уже давно стали обычной картиной, однако то, как они это делают, порой, удивляет своей причудливостью.

Иногда оккупанты спасаются с поля боя на четвереньках, пытаясь укрыться от обстрела в борозде от бронетехники, как это было под Угледаром после разгрома очередной колонны ВС РФ.

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Однако случаются и более странные способы передвижения.

В соцсетях появилось видео, на котором раненый российский захватчик пытается уползти на своей пятой точке.

В свою очередь пользователи отмечают, что с такой скоростью взять Киев «за три дня» он вряд ли успеет.

Удалось ли оккупанту в итоге доползти до помощи, или же его задница страдала напрасно, достоверно не известно.