Задница будет болеть. Раненый оккупант придумал странный способ бегства с поля боя — видео

22 марта, 13:29
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Насколько далеко оккупанту удалось уползти таким способом, не известно (Фото:Скриншот видео Seveerity/Twitter)

Насколько далеко оккупанту удалось уползти таким способом, не известно (Фото:Скриншот видео Seveerity/Twitter)

Российские солдаты, бегущие после ударов ВСУ или встречи с украинскими военными, уже давно стали обычной картиной, однако то, как они это делают, порой, удивляет своей причудливостью.

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Иногда оккупанты спасаются с поля боя на четвереньках, пытаясь укрыться от обстрела в борозде от бронетехники, как это было под Угледаром после разгрома очередной колонны ВС РФ.

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Однако случаются и более странные способы передвижения.

В соцсетях появилось видео, на котором раненый российский захватчик пытается уползти на своей пятой точке.

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В свою очередь пользователи отмечают, что с такой скоростью взять Киев «за три дня» он вряд ли успеет.

https://twitter.com/Seveerity/status/1638226383045287936
https://twitter.com/BluePWC2022/status/1638312970596802560
https://twitter.com/Ayla210402/status/1638248048894570512
https://twitter.com/MarekBartos17/status/1638399698468741122

Удалось ли оккупанту в итоге доползти до помощи, или же его задница страдала напрасно, достоверно не известно.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Ранения Российские военные Война России против Украины

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