Командование ВС РФ демонстрирует скотское отношение к своим 300-м — видео 10 августа, 20:41 Раненые россияне были брошены возле взлетно-посадочной полосы военного аэродрома (Фото:Коллаж NV)

Российские захватчики снова ноют из-за скотского отношения к солдатам со стороны командования ВС РФ.

На этот раз с этим столкнулись раненые оккупанты, которых во время эвакуации бросили на военном аэродроме в Ростове-на-Дону без каких-либо элементарных бытовых условий.

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На обнародованных одним из них кадрах видно, что 300-е россияне просто валяются на взлетно-посадочной полосе и ее обочине, ожидая перенесенного вылета в Москву.

«Вылет из Ростовского госпиталя на Москву. В девять утра нас сюда привезли. В Москве запретили полет в Москву, потому что там атака дронов была. Все бы ничего, все понимаем. Просто… Просто напросто привезите вы автобусы, загрузите бойцов. Сколько лежит раненых! Весь день под солнцем. Вылет будет в восемь вечера. Весь день под палящим солнцем лежат. Ни еды… Воды, единственное, привезли недавно. Вот такое вот скотское отношение у нас. Мы-то, ходячие, ладно, но вот эта вся банда пацанов (лежачих — ред.) страдает», — пожаловался оккупант, для которого такое отношение кремлевского режима к своему «пушечному мясу» почему-то вдруг оказалось каким-то сюрпризом.