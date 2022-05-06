«Собацюре повезло трижды». История спасения раненой собачки, которую забрали с фронта и прооперировали в военном госпитале 6 мая, 18:21 Цей матеріал також доступний українською Ада и волонтеры (Фото:2batrightsector)

На странице 2-го отдельного батальона ДУК ПС рассказали историю Ады — 9-летней собаки, которую бойцы ВСУ забрали раненой с фронта и привезли в военный госпиталь. Там ее встретил хирург Чарльз — американский волонтер, спасший животное.

«Я тебя люблю. Так люблю! Ты хорошая девочка, — повторял Чарльз каждый раз, когда собака испуганно оглядывалась на кучу обступивших ее со всех сторон людей», — говорится в посте. Аду привезли с тремя ранениями от обломков, повредивших мягкие ткани, но не травмировавших кости.

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Военные врачи также позаботились о владелице Ады. Волонтерам пришлось держать собаку, когда та услышала родной голос.

«Вообще среди нас минимум двое постоянно гладили ее. Военные хирурги, уже отправившие девочку в главный госпиталь, шутили, что собака думает, что уже попала в собачий рай — столько внимания».

Напомним, что житель Мариуполя Игорь вместе со своей собакой Жужей 5 суток шли пешком из оккупированного города в Запорожье. Историю невероятной дружбы рассказала волонтерка Людмила Швайко.



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