Работники нефтяной вышки спасли собаку в 220 километрах от берега. Она плыла в открытом море 17 апреля, 15:15 1598 Цей матеріал також доступний українською Vitisak Payalaw / Facebook Собака была истощена и обезвожена Vitisak Payalaw / Facebook

Рабочие одной из нефтяных вышек, которая находится в 220 километрах от ближайшего берега, обнаружили в воде одинокую собаку. Они не могли ее не спасти.

Один из рабочих спустился вниз, чтобы привязать к собаке веревку, после чего остальные вытянули пса наверх.

"Погода была спокойная, как и вода. Если бы волны были хотя бы чуть-чуть больше, мы бы не смогли ее увидеть", - приводит слова одного из работников платформы Afrinik.

Фото: Vitisak Payalaw / Facebook

Фото: Vitisak Payalaw / Facebook

Животное было истощено и обезвожено, и поначалу у собаки не было сил даже чтобы ходить. Ей дали кличку "Boon Rod" (Выживший), а за два дня пес отошел от стресса и набрался сил.

Фото: Vitisak Payalaw / Facebook

Рабочие предположили, что собака выпала в воду из одного из рыболовецких суден. Они обратились к своему начальству с просьбой прислать лодку, чтобы перевезти пса на берег. Там ее сразу же доставили на обследование в центр по защите животных Watchdog Thailand.

"Спасибо, что увидели ценность жизни, которая находилась так далеко от дома", - обратилась к работникам нефтяной платформы сотрудница центра. А Вайтисак Пиало - парень, который заметил и спас собаку, рассказал, что хочет забрать ее себе, если не объявится хозяин.

