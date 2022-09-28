В этом событии странно все. Пьяный житель Коломыи похитил автомобиль, заведя его ключами от квартиры, а через несколько метров попал в ДТП 28 сентября, 17:19 Украденный автомобиль (Фото:Национальная полиция Украины)

21-летний житель Коломыи получил условный срок за то, что похитил автомобиль, заведя его ключами от квартиры, и разбил его через несколько метров езды. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Как отмечается в приговоре Коломыйского горрайонного суда, 21-летний Александр Гарпьяк ночью 16 июня возвращался домой, увидел припаркованный автомобиль Opel Omega, открыл дверцу, завел машину ключами от своей квартиры и уже в нескольких метрах от места угона ударил другой автомобиль, припаркованный на площади Привокзальной.

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В суде Александр Гарпьяк объяснил, что был пьян и хотел на авто доехать домой, искренне раскаялся, обещал больше такого не делать и просил суд строго его не наказывать.

Следовательно, судья Коломыйского районного суда Наталья Махно признала Александра Гарпьяка виновным по ч. 1 ст. 289 УК (кража автомобиля) и присудила ему три года заключения с испытательным сроком в год. Кроме того, угонщика обязали компенсировать потерпевшему 14,3 тыс. грн материального и 20 тыс. грн морального ущерба. Также обвиняемый должен возместить 2,8 тыс. грн за проведение экспертиз. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней.

Напомним, что в городе Измаил, Одесская область, парень похитил мопед, пока его владелец покупал кофе. По словам вора, он хотел похвастаться перед девушкой, которую даже успел прокатить.