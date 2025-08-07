Мужчина с похмелья принял участие в марафоне и получил награду (Фото: elizalucilaa/academia_mundo_fitness_)

В Бразилии мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел прогуляться и принял участие в 8-километровом марафоне. В шлепанцах он обошел подготовленных участников и получил вознаграждение.

Об этом 4 августа сообщили медиа CNN Brazil и Mais Goias. Речь идет о жителе города Гаррафан-ду-Норти, что во внутренней части штата Пара. Парень, по имени Исак принял участие в забеге импровизированным способом и пересек финишную линию.

Это произошло на спортивном мероприятии, проводившемся в муниципалитете. Ночь накануне, как рассказал участник забега, провел в баре.

Исаак принял участие в забеге случайно / Фото: elizalucilaa/academia_mundo_fitness_

Муж стал популярным после того, как пьяным принял участие в марафоне. / Фото: elizalucilaa/academia_mundo_fitness_

Утром, еще не протрезвев, он решил прогуляться по центральной площади города и наткнулся на движение бегунов. Тогда Исаак сымпровизировал и он решил принять участие в соревнованиях. Он выстроился со всеми бегунами на старте и побежал.

И хотя по неофициальным данным он первый завершил забег, организаторы сообщили, что Исаак не поднялся на пьедестал почета, однако завершил дистанцию, опередив многих участников.

Поскольку каждый, кто завершил забег, получил медаль, бразильца наградили также.

Исаак бежал в шлепанцах / Фото: elizalucilaa/academia_mundo_fitness_

Несмотря на это, жители региона решили помочь мужчине. Они сплотились, и предложили ему спортивную обувь, соответствующую одежду и снаряжение, чтобы он мог продолжить это дело.