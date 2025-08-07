Бег во вьетнамках. Бразилец с похмелья вышел прогуляться и случайно принял участие в 8-километровом забеге — он получил медаль

7 августа, 12:36
Поделиться:
Мужчина с похмелья принял участие в марафоне и получил награду (Фото: elizalucilaa/academia_mundo_fitness_)

Мужчина с похмелья принял участие в марафоне и получил награду (Фото: elizalucilaa/academia_mundo_fitness_)

В Бразилии мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел прогуляться и принял участие в 8-километровом марафоне. В шлепанцах он обошел подготовленных участников и получил вознаграждение.

Об этом 4 августа сообщили медиа CNN Brazil и Mais Goias. Речь идет о жителе города Гаррафан-ду-Норти, что во внутренней части штата Пара. Парень, по имени Исак принял участие в забеге импровизированным способом и пересек финишную линию.

Реклама

Это произошло на спортивном мероприятии, проводившемся в муниципалитете. Ночь накануне, как рассказал участник забега, провел в баре.

Исаак принял участие в забеге случайно (Фото: elizalucilaa/academia_mundo_fitness_)
Исаак принял участие в забеге случайно / Фото: elizalucilaa/academia_mundo_fitness_
Муж стал популярным после того, как пьяным принял участие в марафоне. (Фото: elizalucilaa/academia_mundo_fitness_)
Муж стал популярным после того, как пьяным принял участие в марафоне. / Фото: elizalucilaa/academia_mundo_fitness_

Утром, еще не протрезвев, он решил прогуляться по центральной площади города и наткнулся на движение бегунов. Тогда Исаак сымпровизировал и он решил принять участие в соревнованиях. Он выстроился со всеми бегунами на старте и побежал.

И хотя по неофициальным данным он первый завершил забег, организаторы сообщили, что Исаак не поднялся на пьедестал почета, однако завершил дистанцию, опередив многих участников.

Поскольку каждый, кто завершил забег, получил медаль, бразильца наградили также.

Исаак бежал в шлепанцах (Фото: elizalucilaa/academia_mundo_fitness_)
Исаак бежал в шлепанцах / Фото: elizalucilaa/academia_mundo_fitness_

Несмотря на это, жители региона решили помочь мужчине. Они сплотились, и предложили ему спортивную обувь, соответствующую одежду и снаряжение, чтобы он мог продолжить это дело.

Читайте также:
Британский спортсмен побил рекорд самого быстрого пробега по Австралии — за 35 дней он преодолел 3800 километров
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Бразилия Медаль Бег Марафон Похмелье Забег Нагорода

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies