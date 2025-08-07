Бег во вьетнамках. Бразилец с похмелья вышел прогуляться и случайно принял участие в 8-километровом забеге — он получил медаль
Мужчина с похмелья принял участие в марафоне и получил награду (Фото: elizalucilaa/academia_mundo_fitness_)
В Бразилии мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел прогуляться и принял участие в 8-километровом марафоне. В шлепанцах он обошел подготовленных участников и получил вознаграждение.
Об этом 4 августа сообщили медиа CNN Brazil и Mais Goias. Речь идет о жителе города Гаррафан-ду-Норти, что во внутренней части штата Пара. Парень, по имени Исак принял участие в забеге импровизированным способом и пересек финишную линию.
Это произошло на спортивном мероприятии, проводившемся в муниципалитете. Ночь накануне, как рассказал участник забега, провел в баре.
Утром, еще не протрезвев, он решил прогуляться по центральной площади города и наткнулся на движение бегунов. Тогда Исаак сымпровизировал и он решил принять участие в соревнованиях. Он выстроился со всеми бегунами на старте и побежал.
И хотя по неофициальным данным он первый завершил забег, организаторы сообщили, что Исаак не поднялся на пьедестал почета, однако завершил дистанцию, опередив многих участников.
Поскольку каждый, кто завершил забег, получил медаль, бразильца наградили также.
Несмотря на это, жители региона решили помочь мужчине. Они сплотились, и предложили ему спортивную обувь, соответствующую одежду и снаряжение, чтобы он мог продолжить это дело.