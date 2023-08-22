Пьяные отбросы. Оккупанты «накуриваются» до неадекватного состояния прямо на позициях — видео 22 августа, 16:20 Российских военных довольно тяжело отличить от отбросов общества (Фото:Скриншот видео 666_mancer/Twitter)

Похоже, что десятилетия навязывания россиянам через различные медиапродукты так называемой «блатной романтики», культа силы и нетерпимости к различным меньшинствам не прошли даром.

Сознательная маргинализация кремлевским режимом населения страны привела к тому, что отличить военнослужащих ВС РФ от отбросов общества, обитающих, как правило, в темных подворотнях, грязных подъездах и заваленных мусором дворах, стало практически невозможно.

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Показательным в этом смысле является обнародованное в соцсетях видео с российскими захватчиками, которые позволяют себе «накуриваться» практически до неадекватного состояния прямо на позициях.

На обнародованных кадрах видно, как уже порядком «набравшиеся» оккупанты, некоторые из которых еле стоят на ногах, раскуривают через пивную банку каннабис, буквально через слово посылая друг друга «по курсу российского военного корабля».

При этом атмосфера в их коллективе настолько «дружеская», что кажется, будто все они только и ждут повода, чтобы начать пьяную драку, а то и поножовщину, столь присущую подобным компаниям.

И хотя украинским военным веселье тоже не чуждо, однако они предпочитают развлекаться на фронте по-другому, выбирая для себя более позитивный досуг.