«Похмелье» будет тяжелым. Водка развязала оккупантам языки, в результате чего они наговорили себе на тюремный срок — видео 13 июля, 17:05 Оккупанты пожаловались, что на 22 человек у них осталось два автомата (Фото:Коллаж NV)

Остатки одного из подразделений 72-й бригады ВС РФ разразились жесткой критикой в адрес военного руководства страны.

Закопав очередную порцию своих сослуживцев прямо на месте своей дислокации, захватчики решили помянуть их водкой, в результате чего уже не смогли сдержать своих эмоций.

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Видео с их жалобами по поводу условий службы было обнародовано в соцсетях.

«Хороним там, где придется, где можем… Вот так вот хороним пацанов. Это от нехватки боеприпасов. Экипаж сгорел полностью в Граде… Это из-за долбо*бов командиров наших… Ни сделали ни координатов, нах*й, ни целей, бл*. Пацаны сидели в машинах, и ждали целей. И просто въе*али их, и они сгорели. 72-я бригада — это самое г*вно еб*ное, бл*, я отвечаю. И потом жены звонят, нах*й. Света звонит, и говорит: „Почему не уберегли?“… Начальники ср*ные, опомнитесь! Дайте нам боеприпасы, дайте техники, бл*. Зачем молодых сюда посылаете? Молодняк. Люди гибнут просто так здесь. На 22 человека два автомата щас осталось», — рассказало заплетающимися языками кремлевское «пушечное мясо».

Дальнейшая судьба оккупантов с видео неизвестна.

В то же время, даже если им и удастся в итоге выжить, зная реалии жизни в РФ, где любые замечания в адрес военного руководства могут быть приравнены к «дискредитации армии» с соответствующими «правовыми» последствиями, «похмелье» у этих болтунов может оказаться очень тяжелым.