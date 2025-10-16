Пьяная винничанка угнала авто, потому что хотела поехать на море

Об этом сообщили в полиции Одесской области. Это произошло несколько дней назад в городе Черноморск. За помощью в полицию обратился 25-летний местный житель, у которого исчез «ВАЗ». Он по делам приехал к товарищу и оставил незапертым и с ключом в замке зажигания автомобиль возле подъезда многоэтажки. Из окна первого этажа он услышал, как отъехало транспортное средство, выглянул и увидел, что его авто исчезло.

За полчаса разыскали его на одной из улиц города. За рулем находилась 40-летняя винничанка без постоянного места жительства. Проверка на состояние опьянения показала, что она нетрезвая. Она хотела проехаться к морю, поэтому, увидев легкодоступную машину, решила воспользоваться ею.

Правоохранители составили соответствующие протоколы. Женщине грозит штраф в размере 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на один год. Также ей выписали штраф в размере 3400 грн.

Автомобиль полицейские вернули владельцу.