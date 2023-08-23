«Жертвоприношения» Кремлю. Путину припомнили все случаи, когда он требовал от россиян умереть за его режим — видео 23 августа, 14:48 Путин на протяжении многих лет убеждал россиян, что государство важнее их жизней (Фото:Коллаж NV)

Чтобы безопасно править РФ после тотальной узурпации власти в стране ее диктатору Владимиру Путину пришлось создать идеологию, сутью которой является «безграничная жертвенность» россиян.

Благодаря этому он не только сумел заставить так называемый «глубинный народ» отказаться от практически всех свобод и шанса на достойную жизнь в цивилизованном государстве, но и безропотно идти войной на любое государство, на которое им укажут пальцем, погибая в бесконечных и совершенно бесперспективных «мясных штурмах».

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При этом сам Путин, рассказывая на протяжении многих лет о необходимости жертвовать собой ради «родины» и ее «великих целей», умирать совершенно не готов, продолжая тратить колоссальные средства на обеспечение своей безопасности и комфортной жизни.

На фоне этого издание Repost сделало забавную подборку видео с главой кремлевского режима с 2014-го по 2023 год со всеми случаями, когда он требовал от граждан РФ погибать ради «высшего блага», которым является не что иное, как его пожизненное правление.

Хороший ролик от издания Репост о том, как Путин годами убеждает россиян (и себя) в том, что главное качество россиян — это умирать и «жертвовать собой»



Сам Путин, по этой логике, к россиянам не относится. Он-то умирать и жертвовать собой ради чего либо не собирается



Путин… pic.twitter.com/bW7lAr6lNP — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) August 22, 2023