«Жертвоприношения» Кремлю. Путину припомнили все случаи, когда он требовал от россиян умереть за его режим — видео
Путин на протяжении многих лет убеждал россиян, что государство важнее их жизней (Фото:Коллаж NV)
Чтобы безопасно править РФ после тотальной узурпации власти в стране ее диктатору Владимиру Путину пришлось создать идеологию, сутью которой является «безграничная жертвенность» россиян.
Благодаря этому он не только сумел заставить так называемый «глубинный народ» отказаться от практически всех свобод и шанса на достойную жизнь в цивилизованном государстве, но и безропотно идти войной на любое государство, на которое им укажут пальцем, погибая в бесконечных и совершенно бесперспективных «мясных штурмах».
При этом сам Путин, рассказывая на протяжении многих лет о необходимости жертвовать собой ради «родины» и ее «великих целей», умирать совершенно не готов, продолжая тратить колоссальные средства на обеспечение своей безопасности и комфортной жизни.
На фоне этого издание Repost сделало забавную подборку видео с главой кремлевского режима с 2014-го по 2023 год со всеми случаями, когда он требовал от граждан РФ погибать ради «высшего блага», которым является не что иное, как его пожизненное правление.