«Жертвоприношения» Кремлю. Путину припомнили все случаи, когда он требовал от россиян умереть за его режим — видео

23 августа, 14:48
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Путин на протяжении многих лет убеждал россиян, что государство важнее их жизней (Фото:Коллаж NV)

Путин на протяжении многих лет убеждал россиян, что государство важнее их жизней (Фото:Коллаж NV)

Чтобы безопасно править РФ после тотальной узурпации власти в стране ее диктатору Владимиру Путину пришлось создать идеологию, сутью которой является «безграничная жертвенность» россиян.

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Благодаря этому он не только сумел заставить так называемый «глубинный народ» отказаться от практически всех свобод и шанса на достойную жизнь в цивилизованном государстве, но и безропотно идти войной на любое государство, на которое им укажут пальцем, погибая в бесконечных и совершенно бесперспективных «мясных штурмах».

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При этом сам Путин, рассказывая на протяжении многих лет о необходимости жертвовать собой ради «родины» и ее «великих целей», умирать совершенно не готов, продолжая тратить колоссальные средства на обеспечение своей безопасности и комфортной жизни.

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На фоне этого издание Repost сделало забавную подборку видео с главой кремлевского режима с 2014-го по 2023 год со всеми случаями, когда он требовал от граждан РФ погибать ради «высшего блага», которым является не что иное, как его пожизненное правление.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Российская пропаганда Война России против Украины

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