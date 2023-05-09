«Использовал гостей как живой щит». В соцсетях заметили испуг Путина из-за громкого звука во время парада — видео

9 мая, 14:31
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Очевидно, что после удара по Кремлю Путин больше не чувствует себя в безопасности (Фото:Коллаж NV)

Очевидно, что после удара по Кремлю Путин больше не чувствует себя в безопасности (Фото:Коллаж NV)

Во время военного парада в Москве по случаю 9 мая российский диктатор Владимир Путин попал в довольно неловкую и унизительную ситуацию.

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Дело в том, что, когда он вместе со своими немногочисленными гостями направлялся к трибунам, то услышал звук оркестра, ударная партия которого, судя по поведению главы кремлевского режима, заставила его серьезно напрячься.

Видео дня

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, сначала Путин резко остановился, начав оглядываться по сторонам в поисках возможной угрозы, а потом поспешил смешаться с толпой.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1655908726052618240
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В связи с этим пользователи сделали вывод, что перепуганный «лидер ядерной сверхдержавы», почувствовав потенциальную опасность, попытался использовать иностранных лидеров, согласившихся приехать к нему на парад, в качестве живого щита.

Такое поведение Путина можно объяснить его опасениями по поводу возможной воздушной атаки или какой-то диверсии после позорного для РФ удара дронов-камикадзе прямо по Сенатскому дворцу в московском Кремле.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Москва Военный парад 9 мая День победы Война России против Украины

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