«Использовал гостей как живой щит». В соцсетях заметили испуг Путина из-за громкого звука во время парада — видео 9 мая, 14:31 Очевидно, что после удара по Кремлю Путин больше не чувствует себя в безопасности (Фото:Коллаж NV)

Во время военного парада в Москве по случаю 9 мая российский диктатор Владимир Путин попал в довольно неловкую и унизительную ситуацию.

Дело в том, что, когда он вместе со своими немногочисленными гостями направлялся к трибунам, то услышал звук оркестра, ударная партия которого, судя по поведению главы кремлевского режима, заставила его серьезно напрячься.

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Как видно на обнародованном в соцсетях видео, сначала Путин резко остановился, начав оглядываться по сторонам в поисках возможной угрозы, а потом поспешил смешаться с толпой.

В связи с этим пользователи сделали вывод, что перепуганный «лидер ядерной сверхдержавы», почувствовав потенциальную опасность, попытался использовать иностранных лидеров, согласившихся приехать к нему на парад, в качестве живого щита.

Такое поведение Путина можно объяснить его опасениями по поводу возможной воздушной атаки или какой-то диверсии после позорного для РФ удара дронов-камикадзе прямо по Сенатскому дворцу в московском Кремле.