«С Гаагой такой трюк не пройдет». Соцсети усомнились в реальности визита Путина в Мариуполь 20 марта, 13:19 Некоторые пользователи заметили, что лицо Путина было похоже на маску или дипфейк (Фото:NV)

На фоне новости о выдаче Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина кремлевская пропаганда решила сделать, что называется, «ход конем».

Чтобы хоть как-то сгладить столь неприятный информационный фон, граждан РФ попытались отвлечь сообщением о его неожиданной поездке на захваченные украинские территории.

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Сначала было обнародовано видео визита Путина в Крым, а потом и в Мариуполь, где он якобы пообщался со «случайными прохожими».

При этом в подлинность данного пропагандистского вояжа поверили далеко не все.

В первую очередь люди обратили внимание на лицо Путина, которое выглядело неестественным, и больше походило на какую-то маску, из-за чего у зрителей возник эффект «зловещей долины».

В связи с этим в соцсетях предположили, что на обнародованных кадрах использована технология дипфейк, поскольку ранее российских пропагандистов уже уличали в применении подобных трюков.

Кроме того, многие уверены, что во время общения диктатора с «народом» была использована массовка. Это подтверждает, в частности, реакция на эту постановку неизвестной женщины, которая слышна на заднем плане.

«Это все неправда! Это все напоказ!», — крикнула она, спровоцировав довольно нервную реакцию участников данного представления.

Поездка Путина на машине тоже вызвала много вопросов. В первую очередь все обратили внимание на то, что он ехал в транспортном потоке вместе с «обычными водителями», хотя в самой РФ во время проезда президентского кортежа перекрывают целые районы.

Ночная съемка реалистичности всему этому действу также не добавляет, что наталкивает на мысли о попытке спрятать в темноте несовершенство использованных спецэффектов.

Впрочем, кто на самом деле позировал перед камерами в разрушенном РФ Мариуполе, не так уж важно, ведь избежать ответственности за военные преступления в Украине, отправив в Гаагу своего дублера, у Путина вряд ли выйдет.