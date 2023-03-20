«С Гаагой такой трюк не пройдет». Соцсети усомнились в реальности визита Путина в Мариуполь

20 марта, 13:19
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Некоторые пользователи заметили, что лицо Путина было похоже на маску или дипфейк (Фото:NV)

Некоторые пользователи заметили, что лицо Путина было похоже на маску или дипфейк (Фото:NV)

На фоне новости о выдаче Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина кремлевская пропаганда решила сделать, что называется, «ход конем».

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Чтобы хоть как-то сгладить столь неприятный информационный фон, граждан РФ попытались отвлечь сообщением о его неожиданной поездке на захваченные украинские территории.

Видео дня

Сначала было обнародовано видео визита Путина в Крым, а потом и в Мариуполь, где он якобы пообщался со «случайными прохожими».

При этом в подлинность данного пропагандистского вояжа поверили далеко не все.

В первую очередь люди обратили внимание на лицо Путина, которое выглядело неестественным, и больше походило на какую-то маску, из-за чего у зрителей возник эффект «зловещей долины».

https://twitter.com/menywddig/status/1637159945056419842
https://twitter.com/Peter79233966/status/1637173659780390913
https://twitter.com/Kain_Br_Nod/status/1637371849385582593

В связи с этим в соцсетях предположили, что на обнародованных кадрах использована технология дипфейк, поскольку ранее российских пропагандистов уже уличали в применении подобных трюков.

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Кроме того, многие уверены, что во время общения диктатора с «народом» была использована массовка. Это подтверждает, в частности, реакция на эту постановку неизвестной женщины, которая слышна на заднем плане.

«Это все неправда! Это все напоказ!», — крикнула она, спровоцировав довольно нервную реакцию участников данного представления.

Поездка Путина на машине тоже вызвала много вопросов. В первую очередь все обратили внимание на то, что он ехал в транспортном потоке вместе с «обычными водителями», хотя в самой РФ во время проезда президентского кортежа перекрывают целые районы.

https://twitter.com/ioannZH/status/1637356385020047363
https://twitter.com/Larisa195915/status/1637377478942511104
https://twitter.com/katerinasamoyl4/status/1637396284922376193

Ночная съемка реалистичности всему этому действу также не добавляет, что наталкивает на мысли о попытке спрятать в темноте несовершенство использованных спецэффектов.

https://twitter.com/alex091174/status/1637368722657628162
https://twitter.com/Vshavaleev/status/1637393062665043968
https://twitter.com/Aljona161926/status/1637642375613882368
https://twitter.com/fresh_nik/status/1637453313980416001
https://twitter.com/bBfGIXq4tSVdhaF/status/1637385791193137153
https://twitter.com/loratrocenko93/status/1637758448824614914
https://twitter.com/alexei_scutari/status/1637366444810698753
https://twitter.com/hoytebe/status/1637380879726043139
https://twitter.com/KyivDuke/status/1637257070142541825
https://twitter.com/den_kazansky/status/1637695896618926082
https://twitter.com/OstapBenderov/status/1637358937899974656
https://twitter.com/RuFailedState/status/1637400198925221888
https://twitter.com/5th_kolonka/status/1637355928662966272

Впрочем, кто на самом деле позировал перед камерами в разрушенном РФ Мариуполе, не так уж важно, ведь избежать ответственности за военные преступления в Украине, отправив в Гаагу своего дублера, у Путина вряд ли выйдет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Крым Мариуполь Российская агрессия Соцсети Война России против Украины

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